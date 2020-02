Heiße Rhythmen und tolle Tänzerinnen: Fast ein bisschen, als wäre man beim Karneval in Rio – so war’s am Freitagabend beim Ball der Zoller-Hexen in der Hechinger Stadthalle „Museum“. Auch bei ihrem dritten Fest der laufenden Saison sorgten die Zoller-Hexen für super Stimmung beim Publikum.

Ein „Who is who“ der Tanzgruppen

Dazu hatten sie sich viele Gäste. So gab sich ein „Who is who“ der Tanzgruppen aus Boll, Stein und Schlatt die Klinke in die Hand. Aber auch die Tanzmariechen aus Reutlingen legten eine heiße Sohle aufs Parkett. Zwischen den Programmpunkten und im Anschluss daran konnten das auch die Gäste tun. Denn die von den Zoller-Hexen aufgebotene Kapelle sorgte für den richtigen Groove. Und auch in der Bar wurde bis spät in die Nacht nicht nur getrunken.

Mit den „Schnorchel-Huaschtern“, den „Hudelgai-Bätschern“ und der „Gugguba“ durften drei weitere Stimmungskanonen der Hechinger Fasnet nicht fehlen. Die wissen allemal, wie man Gäste auf die Sitzbänke bringt.

Vorsitzender Sascha Götting und sein ganzer Hexenzirkel können jedenfalls zufrieden sein, auch den Freitagabend mehr als gut gewuppt zu haben.

