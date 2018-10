Zollernalbkreis Balinger Rufe nach Tempo 80

Balingen / Von Lydia Wania-Dreher

Tempolimits und Flüsterbelag – Balingen soll leiser werden. Am kommenden Mittwoch wird der Technische Ausschuss beraten, und am 23. Oktober soll der Gemeinderat der Kreisstadt entscheiden, wo in Sachen Lärmschutz im gesamten Stadtgebiet nachgebessert werden soll.

Das beauftragte Büro ISIS aus Riedlingen schlägt den Gemeinderäten in seinem Lärmaktionsplan mehrere Maßnahmen vor, die zeitnah umsetzbar wären. Als Erstes taucht hier die Wilhelmstraße auf. Dort gilt zwar schon in weiten Teilen Tempo 30, doch diese Regelung hat laut verkehrsrechtlicher Anordnung nur so lange Bestand, wie dort Baustellen sind. Danach muss die Verkehrsbehörde neu prüfen. „Das ist keine dauerhafte Einrichtung“, bestätigt auch Jürgen Luppold, Sprecher der Stadt Balingen, auf Nachfrage.

Die Verantwortlichen des Polizeipräsidiums Tuttlingen befürworten in ihrer Stellungnahme eine dauerhafte Geschwindigkeitsreduzierung in der Wilhelmstraße nicht. Denn: In weiten Teilen könnten die Autos aufgrund der baulichen Situation ohnehin nicht schnell fahren und die notwendigen Lärmwerte würden daher nicht erreicht werden.

Auch in Teilen der Wilhelm-Kraut-Straße ist es zu laut. Hier sollen die Betroffenen, die in den lauten Bereichen wohnen, Zuschüsse bekommen, wenn sie etwa in Schallschutzfenster investieren. Mittelfristig soll die Hurdnagelstraße in Frommern an die B 463 angebunden werden. Das soll zu einer Entlastung der Anwohner an den Ortsdurchfahrten von Frommern, Dürrwangen und Weilstetten führen.

Außerdem schlägt der Lärmaktionsplan vor, in der Balinger Straße zwischen der Einmündung Weilstetter Straße und dem früheren Möbelhaus Herrmann einen lärmarmen Belag einzubauen. Allerdings erst, wenn der noch relativ neue Fahrbahnbelag erneuert werden muss. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung hält die Polizei dort ebenfalls nicht für sinnvoll. Sie fände in dem locker bebauten Bereich kaum Akzeptanz und sei nicht verhältnismäßig, heißt es von Seiten der Polizei in ihrer Stellungnahme.

Auch in der Ostdorfer Straße zwischen der Kreuzung Stutzenweiher und Grünewaldstraße könnte künftig ein lärmminimierender Belag eingebaut werden, um den Anwohnern etwas mehr Ruhe zu verschaffen.

Doch bei der Auslegung des Lärmaktionsplans äußerten sich nicht nur Behörden. Auch ein Balinger Bürger meldete sich zu Wort. Er wohnt in der Richard-Strauß-Straße direkt an der B 27. Er schlägt vor, aus Lärmschutzgründen und zur Reduzierung der Abgase die Geschwindigkeit der Bundesstraße in diesem Bereich auf 80 Stundenkilometer zu beschränken. Laut Jürgen Luppold hat die städtische Verkehrsbehörde, die auch für die Bundesstraße auf der Gemarkung der Kommune zuständig ist, die Anregung aufgenommen und prüft diese nun. Im Lärmaktionsplan ist die Maßnahme aber bisher nicht aufgeführt. Sie könnte aber in den kommenden Sitzungen beraten werden.