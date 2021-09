Das Bauvorhaben der Bäckerei Stemke war Thema in der jüngsten Sitzung des Technischen und Umweltausschusses des Albstädter Gemeinderats am Dienstagabend. Dort, wo jetzt noch in der Straße Unter dem Malesfelsen die Neuapostolische Kirche steht, soll schon bald eine neue Bäckereifiliale mit Café...