In Rodgau-Jügesheim gewann Haigerlochs junges Badmintontalent Nadja-Christine Reihle (Spvgg Mössingen) am Wochenendezusammen mit ihrer Doppelpartnerin Melissa Schmidt (TSG Schopfheim) das erste B-Ranglistenturnier der Gruppe Mitte in diesem Jahr.

Es ist das zweithöchste Turnierlevel des Deutschen Badmintonverbands DBV. Die Gruppe Mitte setzt sich aus den Landesverbänden Hessen, Rheinhessen-Pfalz, Rheinland, Saarland und Thüringen zusammen. Am Start waren Spieler aus ganz Deutschland.

Neuer Look, neue Altersklasse

Das Haigerlocher Talent zeigte sich dabei erstmals in neuem Look. Die markante Sportbrille hat sie durch Kontaktlinsen ersetzt. Mit dem Jahreswechsel ist die Zwölfjährige in die U15-Altersklasse gewechselt. Als „junger Jahrgang“ zeigte sie in Rodgau eine starke Leistung.

Nach verhaltenem Beginn im ersten Match steigerten sich die baden-württembergischen „Zwillinge“ immer mehr und holten am Ende, nach einem dramatischen Finale gegen Carina Karmann / Sanchi Sadana (1. BC Saarbrücken-Bischmisheim / TG Unterliederbach), den Turniersieg.

Bürgermeister gratuliert

Die Haigerlocher Gymnasiastin knüpft damit an das sportlich für sie herausragende Jahr 2019 an, das sie nach drei Landesmeistertiteln und drei Südostdeutschen Meistertiteln mit dem dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft beendete.

Kurz vor Weihnachten hatte Nadja-Christine Reihle dann noch einen Termin im Rathaus. Bürgermeister Dr. Heinrich Götz gratulierte ihr, auch im Namen des Gemeinderats, zu ihren guten Leistungen und den gesammelten Meistertiteln. Sie sei „eine großartige Botschafterin für Haigerloch“.

Die nächsten Termine für Reihle sind diesen Monat ein Kaderlehrgang an der Landessportschule Ruit und danach in Völklingen die erste A-Rangliste des Jahres, bei der alle deutschen Spitzenspieler aufschlagen.

