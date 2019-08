Ein badisch-schwäbisches Freundschaftsspiel der heiteren Art: Mit einem Comedyabend wurde in Hechingen das Zusammenwachsen von Südwestdeutscher SWEG und HzL gefeiert.

Was passiert, wenn Schwaben und Badener gemeinsame Sache machen? Kann das überhaupt gutgehen, wo der liebevoll kultivierte Konflikt zwischen beiden doch zumindest im Fußball bis heute gehegt und gepflegt wird? Wenn „Schwarzwaldbotschafter“ Hansy Vogt und das schwäbische Comedy-Duo „Dui do on de Sell“ auf der Bühne zusammentreffen, klappt es auf jeden Fall, denn dann ist beste Unterhaltung garantiert. Und auch im Berufsleben scheint das Verhältnis durchaus harmonisch: „Da arbeiten alle produktiv und motiviert zusammen“, so die Erfahrung von Tobias Harms, Vorstand der Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG). Er ist einer, der es wissen muss, denn seit sich die Hohenzollerische Landesbahn (HzL) mit der in Lahr ansässigen SWEG zusammengetan hat und einen Verkehrsbetrieb innerhalb dieser Landesverkehrs-AG darstellt, schaffen die Badener eng mit den Schwaben zusammen.

Um dies gebührend zu feiern, lud das Unternehmen am Freitag zum „Freundschaftsspiel“, einer schwäbisch-badischen Zusammenkunft mit Lachgarantie in die Hechinger Stadthalle. Das Besondere daran: Neben geladenen Gästen – darunter der Neufraer Bürgermeister Reinhard Traub, Mitglieder des Kreis- und Gemeinderats sowie Mitarbeiter von HzL und SWEG – befanden sich zahlreiche Glückspilze im Saal, die Karten für die Veranstaltungen gewonnen hatten.

„Was uns heute erwartet, ist Comedy pur“, kündigte Tobias Harms an und versprach damit nicht zu viel. Denn wer sich ein bisschen in der Comedy-Szene im „Ländle“ auskennt, weiß: Wenn sich die beiden Vollblutkomödiantinnen Petra Binder und Doris Reichenauer, die als Duo „Dui do on de Sell“ bekannt sind, mit dem charmanten Hansy Vogt zum schwäbisch-badischen Freundschaftsspiel treffen, ist Lachmuskelkater garantiert. Und das in ganz sommerlichem Ambiente, denn ein kleiner Campingtrip auf die Hechinger Bühne hat schließlich noch keinem geschadet.

Da wird also nicht nur das Klappzelt ausgepackt, mit dem es trotz seines Namens nicht so recht klappen will, auch der Grill und kühle Getränke dürfen nicht fehlen. Die Frage Sekt oder Wasser beantwortet sich da quasi von selbst: „Han i Durscht oder bin i dreckig?“, schleudert eine der Damen dem Herren der Schöpfung energisch entgegen.

Ja, man hat’s als Mann nicht immer leicht mit dem angeblich schwachen Geschlecht, das vor allem dann schwach wird, wenn es ums Shoppen geht: „A Frau muss immer so viel Geld ausgeba, dass sich d’r Mann koi zweite leischta ka“ – das weiß sowohl „dui do“ als auch „de Sell.“ Hansy Vogt kann im wahrsten Sinne ein Lied davon singen und greift zur Gitarre. „Frauen träumen nachts von Zalando – Aaaaahhh – man hört den Schrei in Hechingen und auf der ganzen Welt“, intoniert er voller Hingabe.

Egal ob Baden oder Schwaben, im Grunde ticken die Menschen doch überall gleich. Vor allem die Männer, wie Doris und Petra wissen. Vom jungen Adonis sind die Gatten der beiden so weit weg wie die Erde vom Mond. Und die Kinder sind auch nicht besser. „I han drei Ufos dahoim – unheimlich faule Objekte“, lässt Petra wissen und beweist damit ihren scharfen Blick für die bröckelnde schwäbische Bürgerfassade.

Dem in nichts nach steht Doris, die mit ihrer Körpermitte hadert, deren „Specktrum“ sich stetig erweitert. Gemeinsam zünden die drei Komödianten ein Feuerwerk an Pointen, die auch gerne mal unter die Gürtellinie gehen dürfen, was dem Publikum die Lachtränen in die Augen treibt. Während die Frauen über pikante Themen wie Erotik im fortgeschrittenen Alter oder unliebsame Saunabegegnungen sinnieren, serviert Hansy Vogt gegrillte Bratwurst und lässt als Bauchredner den frechen Hasen Felix zu Wort kommen.

Mit einem fulminanten Hawaii-Tanz, der passend zur HzL in das Lied „Auf de schwäbsche Eisebahne“ mündet, mischt das Trio das Publikum mächtig auf, um zum Schluss mit dem Lied „Freunde fürs Leben“ den Wert der Freundschaft zu preisen – natürlich auch die zwischen Schwaben und Badenern.