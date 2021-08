Sommer, Strand und Meer und ein attraktives Playboy-Model vor der Linse: Was will ein Fotograf mehr für interessante Lifestyle-Fotos? Der Fotogra Jonas Haid aus Bad Imnau hatte jetzt die 19-jährige Zoelle Frick aus Isny vor der Linse, die in der Juni-Ausgabe im Playboy abgelichtet ist. Der Porträtfotograf aus dem ehemaligen Kurort weilte Anfang Juli auf der Urlaubsrückreise am Bodensee und suchte für ein Strandshooting zum Projekt „Summer-...