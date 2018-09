Dußlingen B27-Tunnel wird zwei Nächte gesperrt

Dußlingen / SWP

Autofahrer müssen mehr Zeit mitbringen: Der Dußlinger B 27-Tunnel wird in den Nächten zwischen 26. und 28. September wegen Reinigungsarbeiten gesperrt.

Turnusmäßig steht die jährliche Tunnelreinigung an. Hierfür muss der Tunnel in Dußlingen in der Nacht vom 26. auf den 27. September und in der Nacht vom 27. auf den 28. September jeweils von 20 bis 6 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitungsstrecken U 1 und U 2 über die L 230 Gomaringen – L 384 Nehren sind in beide Fahrtrichtungen ausgeschildert.

Die Wartungs- und Reinigungsarbeiten werden in die verkehrsarmen Nachtstunden gelegt, um die Verkehrsbehinderung so gering wie möglich zu halten. Informationen zu den Sperrungen und Umleitungen können im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden - Württemberg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.