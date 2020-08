Angeblich wurden schon Arbeiter gesichtet, die Umleitungsschilder montieren. Zu sehen ist von diesen Schildern oder von Absperrungen, die vorsorglich schon an einer Hauswand lehnen, damit sie dann schnell aufgestellt werden können, bislang nichts. Handelt es sich also nur um ein Gerücht, dass die Fahrbahndecke zwischen Hausen und Burladingen erneuert wird? Und dass für die Dauer der Arbeiten die B 32 einen Monat lang voll gesperrt bleibt?

Am 26. August soll’s losgehen

Nein, die Arbeiten stehen kurz bevor. Nach dem, was Martin Paulus, dem Leiter des Burladinger Ordnungsamtes, bislang an Informationen aus dem Regierungspräsidium Tübingen vorliegt, beginnt die Vollsperrung am 26. August und sie soll bis 25. September dauern. Während dieser Zeit wird der Verkehr killertalaufwärts über Hausen und Hermannsdorf umgeleitet, abwärts von Burladingen her über Ringingen und Killer. Zweck der Maßnahme ist eine Fahrbahnerneuerung.

Dazu nachgefragt kündigte das Regierungspräsidium gegenüber der HZ an, man werde in der kommenden Woche eine Pressemitteilung mit den Einzelheiten herausgeben.

Ursprünglich, so erinnert man sich dunkel, war die Fahrbahndeckenerneuerung schon für das vergangene Jahr angekündigt. Sie wurde aber vermutlich deshalb nicht in Angriff genommen, weil sich der Zeitplan aufgrund zu vieler Baustellen im Burladinger Stadtgebiet – Gauselfingen, Stetten, Salmendingen – zu stark verschoben hatte.

Salmendingen ist noch gesperrt

Momentan ist noch die Salmendinger Ortsdurchfahrt gesperrt. Die dortigen Straßen-, Kanal-, Leitungs- und Gehwegsarbeiten werden sich zwar noch bis Oktober hinziehen. Geplant ist jedoch, mit Beginn der Arbeiten auf der B 32 die Vollsperrung aufzuheben, so dass Autos die Kornbühlgemeinde einspurig durch die Ackertal- und die Nepomukstraße passieren können. Es ist also immerhin diesbezüglich Erleichterung in Sicht.

Der Sinn erschließt sich nicht

Über die Notwendigkeit der B 32-Sanierung ist man angesichts eines Straßenbelags, der oberflächlich noch passabel erscheint, geteilter Meinung. „Weltklasse, `ne Fahrbahn, wo noch gut ist, erneuern, gebt lieber mir das Geld, ist sinnvoller“, lautet ein ätzender Kommentar auf der Facebook-Seite „Spotted Burladingen“. „Jedes Jahr derselbe Sch...“, meint ein anderer Nutzer, der sich auf der Seite zum Thema Straßensperrung äußert. Und noch ein Kommentar: „Hauptsache Geld rauswerfen“.

Auf die Anwohner der Umleitungsstrecke in Ringingen, Killer und Hausen dürfte auf jeden Fall wieder eine Menge Schwerlastverkehr zurollen. Man erinnert sich, das letzte Mal war das 2018 der Fall, als die B 32 über sieben Monate hinweg durch Starzeln hindurch gesperrt war. Damals wurden, wie jetzt in Salmendingen, Kanal, Wasserleitungen und Straßenbelag saniert. Zwei Jahre zuvor herrschte in Killer mehrere Wochen lang Vollsperrung, als man den Radweg neben der B 32 anlegte und es sich anbot, zugleich die Straße in dem Bereich zu erneuern.

Gespannt darf man sein, auf welche Kniffe und Tricks findige Schleichwegsucher dieses Mal kommen, um nicht die Umleitung befahren zu müssen.

