Man erinnert sich: Am Freitagabend vergangener Woche hat sich im Dußlinger Tunnel auf der B 27 ein Unfall ereignet, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Zwei Männer waren mit gemieteten Elektro-Audis mit nicht angepasster Geschwindigkeit aus Richtung Tübingen in den Tunnel eingefahren – einer...