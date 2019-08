Erfreulich: Die Baustelle auf der B 27 bei Hechingen liegt im Zeitplan. Ab Mittwoch, 7. August, geht’s mit der Sanierung in Fahrtichtung Tübingen weiter.

Die Bauarbeiten auf der B.27 zwischen Hechingen-Mitte (Shell-Tankstelle) und Hechingen-Süd (Domäne) liegen im Zeitplan. Das Regierungspräsidium Tübingen macht die erfreuliche Mitteilung, dass die Belagserneuerung in Richtung Balingen/Rottweil in den nächsten Tagen abgeschlossen werden kann.

Dann geht es unverzüglich andersrum: Ab Mittwoch, 7. August, wird auf demselben Streckenabschnitt mit der Sanierung in Fahrtrichtung Bodelshausen/Tübingen begonnen.

Auch die Zu- und Abfahrten der Anschlussstelle Hechingen- Mitte in Fahrtrichtung Tübingen werden saniert.

Die neue Sperrung wartet schon

Von Mittwoch, 7. August, bis voraussichtlich Anfang September ist die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen zwischen dem Anschluss Hechingen-Süd (Brielhof) und Hechingen-Mitte (Aral-Tankstelle) voll gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Tübingen wird beim Anschluss Hechingen-Süd auf die Gegenfahrbahn übergeleitet und einspurig bis zum Anschluss Hechingen-Mitte geführt. Die Anschlussstelle Hechingen- Süd (beim Brielhof) bleibt in beiden Fahrtrichtungen befahrbar. Allerdings wird die Einfädelspur in Fahrtrichtung Tübingen etwas verkürzt.

Sperrung des Anschlusses Hechingen-Mitte

Die Auf- und Abfahrtsäste des Anschlusses Hechingen-Mitte in Fahrtrichtung Tübingen (bei der Aral-Tankstelle) sind während der Sanierung gesperrt. Der Verkehr von Balingen kommend wird über den Anschluss Hechingen-Süd durch das Hechinger Stadtgebiet umgeleitet. Die Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Tübingen werden ab der Anschlussstelle Hechingen Mitte über die K 7118, die K 7107, die K 6931, Bodelshausen und die L 389 zum Anschluss Bodelshausen geführt. Die Anlieger im Bereich des Anschlusses Hechingen-Mitte können ihre Grundstücke über die Holger-Crafoord-Straße erreichen.

Arbeiten dauern noch bis Anfang September

Weiterhin günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sollen die Bauarbeiten Anfang September abgeschlossen sein, teilt die Straßenbaubehörde mit.

Die Kosten der Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf rund 3,1 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Wegen des Lärmschutzes wird auf großen Streckenabschnitten mit Flüsterasphalt gearbeitet.

