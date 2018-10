Hechingen/Bodelshausen B 27 auf beiden Seiten einspurig

Hechingen/Bodelshausen / SWP

Die Baustelle zwischen Hechingen und Bodelshausen geht heute in eine neue Phase – und die Verkehrsführung ändert sich.

Das Regierungspräsidium Tübingen erneuert derzeit den Fahrbahnbelag der B 27 zwischen Hechingen und Bodelshausen. Nachdem die Arbeiten der ersten beiden Bauphasen planmäßig verlaufen sind, beginnt am heutigen Freitag, 19. Oktober, die Fahrbahndeckenerneuerung in Fahrtrichtung Balingen zwischen den Anschlussstellen Hechingen-Nord (L 410) und Hechingen-Mitte. Die Sanierung schließt die Zu- und Abfahrten der Anschlussstelle Hechingen-Nord in Fahrtrichtung Balingen mit ein. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, sei die Fahrbahndeckenerneuerung am Samstag, 3. November, abgeschlossen, teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit.

Die Kosten für die Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf rund 2,6 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

Zeitgleich führt das Straßenbauamt des Landratsamts Zollern­albkreis die im Streckenabschnitt zwischen dem Anschluss Hechingen-Nord (L 410) bis zum Ende des vierstreifigen Abschnitts bei Bodelshausen begonnene Nachrüstung der Schutzplanken im Mittelstreifen fort.

All das hat wieder neue Auswirkungen auf die Verkehrsführung: Vom heutigen Freitag bis zum Samstag, 3. November, ist die Fahrbahn der B 27 in Fahrtrichtung Balingen zwischen dem Anschluss Hechingen-Nord (Anschluss L 410) und Hechingen-Mitte voll gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Balingen wird daher vor dem Anschluss Hechingen-Nord auf die Gegenfahrbahn übergeleitet und dort einspurig im Gegenverkehr bis zum Anschluss Hechingen-Mitte geführt. Die Anschlussstelle Hechingen-Mitte bleibt uneingeschränkt befahrbar.

Im oben genannten Zeitraum sind auch die Auf- und Abfahrts­äste der Anschlussstelle Hechingen-Nord (L 410) in Fahrtrichtung Balingen für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr in Richtung Rangendingen wird an der Anschlussstelle Bodelshausen von der B 27 heruntergeleitet und über die L 389 – Bodelshausen – K 6931 – K 7107 – L 410 geführt. Der von Rangendingen kommende Verkehr auf der L 410 wird über die K 7107, die K 7178 und den Anschluss Hechingen-Mitte auf die B 27 in Richtung Balingen/Rottweil geleitet. Der Verkehr in Richtung Burladingen wird über den Anschluss Hechingen-Mitte zur B 32 geleitet.

Während der Erneuerung der Fahrbahndecke und der Schutzplanken zwischen dem Anschluss Hechingen-Mitte und dem Anschluss Bodelshausen steht in jeder Fahrtrichtung der B 27 durchgängig nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Die beiden provisorischen Ampelanlagen am Anschluss zum Gewerbegebiet Lotzenäcker am nördlichen Stadtrand von Hechingen bleiben in dieser Bauphase weiterhin in Betrieb, um dem Verkehr, der von der K 7107 kommt, die Einfahrt auf die L 410 zu erleichtern.

Info Weitere Informationen zu Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen können im täglich aktualisierten Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden.