Alternativprogramm im Hechinger Autokino: An diesem Dienstagbend, 18. August, gibt’s auf dem Festplatz im Weiher keine deutsche Romantik-Komödie zu sehen, keinen Musical-Klassiker und auch keinen actionreichen Hollywood-Blockbuster, sondern ausgemachtes Low-Budget-Kino – für eingefleischte Cineasten, aber auch für normale Konsumenten, die mal ganz andere Filme sehen wollen.

Sieben Filme von deutschen Regisseuren

Julian Wirth, Sohn des bekannten Hechinger Veranstaltungstechnikers Jürgen Wirth, organisiert im Auftrag von Kinomacher Ralf Merkel den ersten von zwei Kurzfilmabenden (der nächste findet am kommenden Dienstag, 25. August, statt). Titel und Thema heute: „Lachen und Fürchten“. Es werden sieben Kurzfilme aus den Genres Komödie und Horror gezeigt. Sie sind allesamt von deutschen Filmemachern gedreht und zwischen fünf und 25 Minuten kurz.

Das sind die Filme:

► Das sprichwörtliche Glück – eine Liebesgeschichte geschrieben in Sprichwörtern; Drehbuch: Steffi Sixdorf und Peter Lutz; Regie: Dave Lojek und Steffi Sixdorf.

► Der Einbruch – Sommer, Hitze, Freibad! In der Nacht? Drehbuch und Regie: Julian Lippke.

► On the Drive – Reisen in einer nur auf den ersten Blick normalen Fahrgemeinschaft. Drehbuch und Regie: Thomas Scherer.

► Das Mädchen mit der Maske – was wenn die Urlaubsfotos zum Leben erwachen? Drehbuch: Adrian Waschow, Regie: Christian Sporrer.

► I want to play – ganz entspannt beim Computerspielen den Abend ausklingen lassen. Oder doch nicht? Drehbuch und Regie: Julian Lippke.

► Vader – A quarantine Story – auch einem Imperianer ist es irgendwann mal langweilig. Drehbuch: Daniel Dornhöfer, Regie: Helen Dreesen.

► Habitant – living stories – Wohnen mit Geist: Wie lebt es sich mit einem Geist als WG-Mitbewohner? Drehbuch und Regie: Julia Backmann.

Julian Wirth: „Großes Kino“

In all diesen Kurzfilmen, so meint Julian Wirth, stecken viel Herzblut und sehr gute Ideen der Filmemacher, aber nur ein ganz kleines oder gar kein Budget. „Und das alles macht die Filme zu ganz großem Kino“.

Die Veranstalter freuen sich, an diesem Abend auch den einen oder anderen Filmemacher bei auf dem Weiher-Festplatz begrüßen zu können. Daher besteht nach dem Film auch die Möglichkeit für die Zuschauer, Fragen zu stellen und das Gespräch mit den Regisseuren zu suchen.

Nächsten Dienstag Krimi und Drama

Am nächsten Dienstag, 25. August, gibt es dann einen zweiten Kurzfilmabend mit Filmen aus den Genres Krimi und Drama. Dann wird auch Organisator Julian Wirth mit einem eigenen Kurzfilm dabei sein. Der 19-Jährige, der im vergangenen Jahr am Hechinger Gymnasium sein Abitur gemacht hat, strebt ein Studium an einer Filmhochschule an. Zuletzt hat er ein Praktikum bei einer Fernsehproduktionsfirma in Stuttgart absolviert.

„Ich drehe so etwa seit drei Jahren Kurzfilme“, erzählt Julian Wirth. Am liebsten bewege er sich in den Genres Krimi und Agentenfilm, aber auch an Tiefgründigem zu den Themen Drogen und Alkohol sowie an Science Fiction hat er sich nach eigener Darstellung schon versucht.

Veröffentlicht werden Kurzfilme meist im Internet auf der Plattform YouTube – in der Hoffnung, dort von einem namhaften Produzenten entdeckt zu werden. Umso mehr dürften es die Filmemacher zu schätzen wissen, jetzt im Hechinger Autokino eine ganz andere Bühne außerhalb des Netzes zu bekommen.

Auch interessant: