Die aktuellen Kassenschlager sind so langsam abgespielt. Jetzt greift der Hechinger Autokino-Macher Ralf Merkel ins Repertoire und zeigt Klassiker, auf die ganz viele Cineasten warten.

An Fronleichnam „Global Player“

Das Programm der nächsten Tage ist schon bekannt: Heute Abend gibt’s noch mal eine Wiederholung der deutschen Komödie „Das perfekte Geheimnis“ mit Elyas M’Barek, bevor an Fronleichnam, 11. Juni, ein Wiedersehen mit Hannes Stöhrs „Global Player“, der Familiendramödie mit Hechinger Heimatbezug ansteht. Am Freitag, 12. Juni, folgt „Der geilste Tag“, eine weitere deutsche Komödie mit Matthias Schweighöfer.

Am Samstag, 13, Juni, geht das Vergnügen dann weiter mit „Once upon a time in... Hollywood“ mit Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie. Quentin Tarantinos neunter Film spielt im Los Angeles von 1969, zu einer Zeit, als alles im Umbruch ist.

„Thelma & Louise“ am Sonntag

„Thelma & Louise“, Ridley Scotts zeitlos schönes und rasantes Roadmovie über zwei Frauen auf der Flucht in die Selbstbefreiung, läuft am kommenden Sonntag, 14. Juni.

Am Montag, 15, Juni, folgt „Jojo Rabbit“ mit Roman Griffin Davis, Taika Waititi und Scarlett Johansson, eine Komödie, die in Nazi-Deutschland spielt: Der kleine Jojo Betzler (Roman Griffin) ist ein überzeugter Nazi, der nicht nur in der liebevollen Obhut seiner alleinerziehenden Mutter Rosie (Scarlett Johansson), sondern natürlich in der des ganzen Reichs aufwächst...

Und noch ein Film von Hannes Stöhr

Am Dienstag, 16. Juni, serviert Ralf Merkel einen weiteren Hannes-Stöhr-Film: „Berlin Calling“ mit dem Berliner Elektro-Komponisten Martin (Paul Kalkbrenner) in der Hauptrolle und ganz viel Techno-Musik. „Traumfabrik“ am Mittwoch, 17, Juni, ist eine Hommage an die Defa-Filmstudios in Babelsberg zu DDR-Zeiten. In Martin Schreiers Film spielen Dennis Mojen, Emilia Schüle und Heiner Lauterbach die Hauptrollen.

Am Donnerstag, 18, Juni, steht das Abba-Musical „Mamma Mia!“ mit Meryl Streep, Colin Firth und Pierce Brosnan auf dem Spielplan, bevor am Freitag, 19. Juni, das rasante deutsche Mofa-Roadmovie „25 km/h“ mit Lars Eidinger, Bjarne Mädel und Sandra Hüller zum Lachen anregt.

Am Samstag, 20. Juni, läuft abermals der aktuelle Erfolgsfilm „Nightlife“ mit Elyas M’Barek, bevor es am Sonntag, 21. Juni, kultig wird: Quentin Tarantinos „Pulp Fiction“ mit John Travolta, Samuel L. Jackson und Tim Roth.

