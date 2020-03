Korruption auf höchster Ebene, größtmöglicher Handlungsspielraum zu Lasten der Juden: Der wirtschaftlichen Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung in Württemberg und Hohenzollern widmet sich die Wanderausstellung des Gedenkstättenverbunds Gäu-Neckar-Alb und des Landesarchivs Baden-Württemberg, die am Dienstagabend in der Alten Synagoge in Hechingen eröffnet wurde – und dort bis zum 29. März zu sehen ist.

Die materielle Gier der Nazis

Grußworte an die Besucher richtete zunächst Benedict von Bremen, pädagogischer Mitarbeiter der Initiative Hechinger Synagoge. In die Ausstellung ein führte sodann Dr. Martin Ulmer, Geschäftsführer des Gedenkstättenverbunds Gäu-Neckar-Alb – und sowohl maßgeblich mitbeteiligt an der Ausstellung als auch Mitherausgeber des begleitenden Buchs „Ausgrenzung – Raub – Vernichtung. NS-Akteure und ,Volksgemeinschaft’ gegen die Juden in Württemberg und Hohenzollern 1933 bis 1945“.

Ulmer skizzierte die materielle Gier der Nazis und machte deutlich, dass einige der ­NSDAP-Vertreter schon lange vor der Machtergreifung als korrupt auffielen. In der Ausstellung zu sehen ist dazu eine Schautafel über das Netzwerk von Akteuren und Profiteuren (von Boykotten, Zwangsverkäufen, Zwangsversteigerungen, Ausgrenzung und Entrechtung): aus den Landkreisen und Kommunen, aus den Behörden, aus der „Volksgemeinschaft“ und aus Institutionen wie IHK oder Landessparkasse. Und nichts ging ohne die „Vermittlungszentrale“. „Schein-neutral“, so Martin Ulmer, agierten Gauwirtschaftsberater in ihren „Verkaufsgesprächen“ mit den Juden – den Revolver in der Hand.

Lohnende Beute – auch in Hechingen

Ihre bevorzugte, weil lohnende Beute: Die vor allem von jüdischen Unternehmern aufgebauten Textilfirmen im Land. In Hechingen machten diese Fabriken ein Drittel des Gesamtsteueraufkommens aus. Und während die Ausplünderung der Juden bis 1938 eher „von unten“, von der „Volksgemeinschaft“ – meist ohne Unrechtsbewusstsein –, betrieben wurde, entwickelte sich deren Vernichtung nach der Pogromnacht restlos vernichtend.

„Bis heute“, schloss Martin Ulmer, „gibt es Profiteure“. Damit entließ er die Besucher in die aufrüttelnde Ausstellung.

