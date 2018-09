Hechingen Auftritt für die Belgier!

Hechingen / Diana Maute

Sie sind Multitalente auf vier Beinen, überzeugen durch Agilität, Intelligenz und die sprichwörtliche Treue zu „ihren“ Menschen. Nicht zuletzt aber auch durch Schönheit: Die Belgischen Schäferhunde, die vielerorts als Gebrauchshunde eingesetzt werden und aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihrer robusten Konstitution andere Rassen im Polizeidienst, beim Zoll oder auch im Rettungswesen längst hinter sich gelassen haben. Auch als Begleithunde erfreuen sie sich großer Beliebtheit.

Auf dem Vereinsgelände des Hechinger Schäferhundevereins gaben sich am Sonntag rund 40 Vierbeiner der Zuchtlinie Malinois gemeinsam mit Züchtern und Besitzern ein Stelldichein. Sie alle traten in verschiedenen Klassen bei der DMC-Schau (Deutscher Malinois Club) an, in denen sie von einer ausgewiesenen Expertin auf zuchtrelevante Gesichtspunkte hin überprüft wurden. Spezialzuchtrichterin Regina Bregenzer aus Wien schaute dabei ganz genau hin, denn neben dem Gesamteindruck kommt es bei der Bewertung eines Hundes auch auf viele Details an. So wurden nicht nur der Körperbau und die Bewegungsabläufe ausgiebig in Augenschein genommen, sondern auch der Ausdruck des Tieres. Sogar die Zahnstellung wurde genauestens kontrolliert. Insgesamt sind es nämlich eine ganze Menge Kriterien, die darüber entscheiden, ob sich ein Hund für die Zucht eignet oder nicht. Sind die äußeren Anforderungen gegeben, muss sich der Kandidat später auch noch im Schutzdienst und beim Fährtensuchen beweisen. Tritt er auch in diesen Bereichen überzeugend auf, steht einer Karriere als Zuchthund nichts mehr im Wege.

Vom Jüngsten zum Champion

Was bei einer qualitäts- und verantwortungsvollen Zucht herauskommt, war bei der Schau in Hechingen wunderbar zu beobachten. Viele der gezeigten Malinois legten in den verschiedenen Disziplinen, die sich von der Jüngstenklasse bis hin zur Championsklasse erstreckten, glänzende Auftritt hin und erzielten zur Freude ihrer Besitzer sehr gute Ergebnisse. Bis es so weit war, galt es für die Hundeführer aber zunächst, die Vorzüge der Rüden und Hündinnen vor den Augen des mitfiebernden Publikums möglichst auf den Punkt zu präsentieren.

Rund um die Schau bestand für die Hundeführer und Besucher natürlich ausgiebig Gelegenheit, auf dem großzügig angelegten Vereinsgelände am Lärchenwäldle zu verweilen und sich über ihr Hobby und ihre vierbeinigen Lieblinge auszutauschen. Bestens bewirtet wurden die Gäste und die Teilnehmer, die zum Teil eine weite Anreise in Kauf genommen hatten, im und vor dem Vereinsheim.

Rundum zufrieden mit dem erfolgreichen Verlauf der Schau war am Ende wohl nicht nur der Schäferhundeverein Hechingen als Ausrichter. Auch die Teilnehmer, die mit ihren Tieren an diesem Tag kein „Vorzüglich“ oder „Sehr gut“ eingeheimst haben, dürften sich über die Auftritte ihrer geliebten Malis gefreut haben. Schließlich ist der eigene Vierbeiner ja sowieso immer der Schönste und Beste von allen.

Info Der Hechinger Schäferhundeverein, offiziell Verein für Deutsche Schäferhunde Hechingen-Zollerstadt ist inzwischen 70 Jahre alte. Er wurde am 10. August 1948 gegründet – von Belgiern war da noch keine Spur, aber die sind halt deutlich robuster. Mehr über den Verein unter www.sv-hechingen.de.