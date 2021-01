Ein mechanisches Schnaufen, es klingt, als ob das Science-Fiction-Monster aus dem Film „Das Ding aus einer anderen Welt“ im nächsten Augenblick um die Ecke käme. Doch keine Gefahr, im Gegenteil; so hört es sich an, wenn sich Atemschutzträger der Feuerwehr nähern.

Oder es pfeift. Das hingegen ist ein Alarmsignal für den jeweiligen Träger. Der noch vorhandene Sauerstoff in seiner Flasche nähert sich einem kritischen Punkt. Im Ernstfall muss der Wehrmann jetzt umkehren.

Bei der Belastungsübung, die dieser Tage für alle Geräteträger der Gesamtstadt Burladingen im zentralen Feuerwehrhaus stattfindet, hört man es hin und wieder dann noch „pfeifen“ und „rasseln“, wenn die Männer und Frauen ihre Masken bereits wieder abgenommen haben. Das sind die Lungenflügel!

Brutal anstrengend

Mit 40 Kilo schweren Kanistern bestückt um die Einsatzautos in der Halle herum marschieren, dann eine Kriechstrecke auf dem Bauch bewältigen, anschließend in voller Montur durchs Treppenhaus auf den Schlauchturm hasten und zwischendurch, weil’s so schön ist, immer eine Runde ums Feuerwehrhaus laufen – ganz schön anstrengend. Für manche zumindest. Andere absolvieren das Pensum beinahe spielend. Der Brustkorb hebt und senkt sich kaum und es ist noch ausreichend Vorrat in ihren (verdammt schweren) Pressluftflaschen. übrig. Die ersteren Absolventen haben bestanden, die letzteren sogar mit Bravour.

Roter oder silberner Löwe

Wer hingegen abbrechen muss oder seinen Sauerstoff vorzeitig verbraucht – für den ist seine Zeit als Atemschutzträger abgelaufen. Den schickt man in keine Gefahrenzone mehr. Der (oder die) muss das Emblem des roten Löwen am Helm durch einen silbernen ersetzen. Erklärung: An den Farben erkennt ein Einsatzleiter, auch wenn ihm die Feuerwehrleute unbekannt sind, ob sie die Befähigung für den Atemschutz haben. Oder eben nicht.

Wegen Corona wurde die jährlich zu absolvierende Belastungsübung 2020 ausgesetzt. Üblicherweise findet sie im Atemschutz-Ausbildungszentrum Tailfingen im berüchtigten Brandcontainer statt. Doch – ebenfalls wegen Corona – haben die Feuerwehren den Test in diesem Jahr in die eigenen Gerätehäuser verlegt, wo es einfacher ist die Abteilungen getrennt zu halten und den Hygienevorschriften zu entsprechen. Zugleich wird damit der Andrang auf die Atemschutzzentren entlastet.

Noch eine Schippe obendrauf

Das Hygienekonzept für Burladingen erstellte Stadtkommandant Ilija Pilic, für die Strecke, die offiziellen Richtlinien folgt, zeichneten Löschmeister Christian Schäfer und Brandmeister Martin Hofmeier verantwortlich. Man hat es sich zuhause keineswegs leichter gemacht, eher schwerer, weil die Planer etwa beim Kanisterschleppen noch ein paar Kilo drauf packten oder doppelte Runden drehen ließen. Alte Hasen befanden die Übungen daher für ebenso anspruchsvoll oder sogar noch kräftezehrender als die Strecke in Tailfingen.

Truppe ist stets parat

Wenn auch der reguläre Übungsbetrieb im Lockdown ruht, die Feuerwehr ist aktiv und arbeitet an sich. Freilich hofft man auf das Ende der Ausnahmezeit. April ist für die Wiederaufnahme anvisiert.

Atemschutzträger mit Lehrgang zählt die Burladinger Wehr derzeit. Wer unter 50 Jahre alt ist, muss sich alle drei Jahre einer medizinischen Untersuchtung unterziehen. Ältere sind verpflichtet, sich im Jahresrhythmus durchchecken zu lassen.