Stein Arzt referiert über römische Heilkunst

Dr. Werner Reus referierte beim Förderverein Römisches Freilichtmuseum Stein über das „Gesundheitswesen der Römerzeit.“

Gute Besserung – das wünschten sich auch die Kranken in der Antike. Doch bei wem fanden sie Hilfe? Wo liegen die Wurzeln der römischen Medizin und wie entwickelte sich diese? Dr. Werner Reus kennt die Antworten auf diese Fragen. Der Arzt, Medizinhistoriker und Archäologe hat im antiken Ephesus in der Türkei bei Ausgrabungen mitgewirkt und unter anderem eine wissenschaftliche Ausarbeitung über Arzt- und Gesundheitspraktiken veröffentlicht. In seinem Vortrag nahm er die Mitglieder und Gäste des Fördervereins Römisches Freilichtmuseum mit auf eine Reise durch die Geschichte der Medizin.

Die Wurzeln römischer Heilkunst sind weit verzweigt und liegen in der Volksmedizin der Etrusker und der Tempelmedizin der Griechen, aber auch bei den vorsokratischen Naturphilosophen, in der hippokratischen Medizin und in den römischen Medizinschulen.

Die homerische Medizin um zirka 800 vor Christus war vor allem Volksmedizin, auch wenn es zu dieser Zeit bereits Wanderärzte gab. „Alle Krankheitsverursachung und deren Heilung war zu dieser Zeit göttlicher Natur.“

Die vergöttlichte Familie des Asklepios (etwa 1260 vor Christus), der als Gott der Heilkunst gilt, verfügte legendär über sämtliche medizinische Kompetenzen. Obwohl Kranke in den Tempel des Asklepios bereits mit Methoden wie Trance und Arzneiberatung behandelt wurden, hielt die Volksmedizin an Fetischen und Dämonenglauben fest.

Verdeutlicht wurden die Ausführungen des Experten durch Bildmaterial, in dem die antike Praxis dargestellt wird – etwa, wenn der griechische Held Achilles seinem Freund Patroklos die Wunden verbindet. Wie eng ­Medizin und Philosophie verbunden waren, zeigt der Blick auf die vorsokratischen Naturphilosophen, später dann auf Philosophen wie Sokrates, Platon und ­deren Schulen.

Lehre der vier Säfte

Von höchster Bedeutung ist die Lehre des berühmten Arztes Hippokrates (460-377 vor Christus) von dem das Zitat „Die Medizin ist die vornehmste aller Wissenschaften“ überliefert ist. Die „hippokratisch beobachtende, rational und praktisch orientierte Zielsetzung der heilkundlichen Berufsausübung“ kommt in dem mehr als 60 Schriften umfassenden Corpus Hippokraticum zum Tragen. Die Lehre von den vier Säften, die im richtigen Verhältnis zueinander stehen müssen, ist ihr Herzstück. Therapiegrundsatz ist, dass Heilung durch die Heilkraft der Natur erfolgt, die unterstützt werden muss. Das oberste Prinzip ist „zu nützen oder wenigstens nicht zu schaden.“ Dabei gilt eine hohe medizinische Ethik: „Die Liebe zu den Menschen ist die Quelle der echten Liebe zur Kunst.“ Praktische Anweisung fehlt ebenfalls nicht: „Das Honorar des Arztes sollte dem Vermögen des Patienten angemessen sein.“

„Die Weiterentwicklung medizinischen und philosophischen Wissens ist Platon und Aristoteles zu verdanken“, unterstrich Reus. Die Medizinkritik Platons sei „heute noch viel wert“, denn der Gelehrte kritisierte die zu strikte Trennung von Leib und Seele und plädierte dafür, das Ganze zu sehen.

Auf die alexandrinische Geschichte der Medizin folgte ein Blick auf die Heilkunst des Römischen Reichs. Schließlich ist es die römische Medizin, der etwa die bedeutende seuchenhygienische Kultur der Etrusker durch Sumpf- und Abwasserkanalisation zuzurechnen ist. Dazu gehörte auch der Bau öffentlicher Latrinen. „Die klassische Entzündungslehre dolor, calor, rubor et tumor lernen meine Schüler heute noch“, betonte Reus und unterstrich damit noch einmal die hohe Bedeutung der römischen Heilkunst.