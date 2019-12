Die einen sind energetisch, kraftvoll und erfreuen das Auge mit einer wahren Farbexplosion, die anderen sind in Kolorit und Form eher dezent gehalten und fordern den Betrachter durch Zurückhaltung heraus: 89 Bilder und Plastiken von 34 Kunstschaffenden des Verbands Bildender Künstler und Künstlerinnen Württemberg sowie des Kunstvereins Hechingen sind in diesem Jahr bei der Artothek in der Villa Eugenia zu sehen. Oder besser gesagt, sie waren es, denn mittlerweile dürften es schon weniger geworden sein. Schließlich fand bereits kurz nach der Eröffnung am Sonntag so manches der ausgestellten Werke einen neuen Besitzer und wurde an Ort und Stelle eingepackt. Bei der Artothek gilt nämlich: die Kunst ist zum Mitnehmen da – egal ob gekauft oder geliehen.

Großes Publikumsinteresse

Auch bei der 13. Auflage der Veranstaltung, die vom Landratsamt des Zollernalbkreises organisiert wird, war das Publikumsinteresse groß. Sehr zur Freude von Landrat Günther-Martin Pauli, der die zahlreichen Besucher, darunter auch Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn, in der Villa Eugenia begrüßte. Für die klangvolle Umrahmung der Matinée sorgte ein Querflöten-Ensemble der Jugendmusikschule Hechingen unter der Leitung von Hanns Stefan Doege.

Kein Kult der Exklusivität

„Schluss mit dem Kult der Exklusivität! Die Kunstwelt muss endlich demokratisch werden“, zitierte Pauli aus einem Zeitungsartikel, in dem zwei Kulturwissenschaftler einen Aufruf zum Neuanfang gestartet haben – und zwar für Künstler und Betrachter. „Wir brauchen einen Kunstmarkt für die vielen und nicht nur für einige wenige“, heißt es darin. Mit der Artothek werde diese Forderung im Zollernalbkreis schon lange umgesetzt, konstatierte Pauli. „Sollte es uns gelingen, die Kunst demokratisch zu beleben, haben am Ende alle etwas davon.“ Für Aussteller stelle die Veranstaltung ein Forum dar, ihre Werke zu präsentieren, den Besuchern bereite sie viel Freude. Der Dank des Landrats galt deshalb den zahlreichen Helfern, allen voran natürlich dem Förderverein Villa Eugenia. „Wir glauben an die Kraft der Kunst“, schloss er seine Rede mit Worten, die wie gemacht scheinen für die Artothek.

Die Lust am sehen, kaufen oder leihen

Die stellvertretende Vorsitzende des Hechinger Kunstvereins, Sabine Wilhelm-Stötzer, verlieh ihrer Hoffnung Ausdruck, „dass Sie alle hierhergekommen sind mit der Lust, zu sehen, zu kaufen oder zu leihen“. Doch mit welcher Erwartungshaltung nähert man sich der Kunst? Wie kann es am besten gelingen, sie zu entdecken? Dies führte Sabine Wilhelm-Stötzer anhand einer Passage aus Simone Borowiaks Buch „Frau Rettich, die Czerni und ich“ vor Augen, in der die Protagonistin zugibt, eigentlich gar nichts von Kunst zu verstehen: „Ich kann nur sagen: Dies gefällt mir, dies rührt mich, das erschreckt mich, hier bin ich beeindruckt und da guter Laune.“ Und weiter: „Es gibt Bilder, die mich wie ein Blitz treffen und in meiner Seele donnern, aber niemals könnte ich schlüssig beschreiben, was warum geschieht, wenn ein Bild und ich aufeinandertreffen.“ Vielleicht ist es einfach so, wie beim Verlieben: „Ergriffenheit und Erkenntnis fallen zusammen.“ Bei den einen auf den ersten Blick, bei den anderen erst mit der Zeit. Eines steht für Sabine Wilhelm-Stötzer jedoch fest: „Eine positive Einstellung ist beim Entdecken von Kunst wichtig, damit man sich ihr annähern kann.“

Seit Jahren ein Erfolgsmodell

Kreisarchivar Dr. Andreas Zekorn warf einen Blick auf die Statistik, die zeigt, dass die Artothek nach wie vor ein Erfolgsmodell ist. So konnten im vergangenen Jahr 40 Prozent der ausgestellten Werke verliehen oder verkauft werden. Doch sie ist nicht die erste „Leihbörse“ in der Geschichte der Kunst im Zollernalbkreis. Eine Entdeckung im Archiv der Künstlergilde Hechingen, dem Vorläufer des heutigen Kunstvereins, zeigt, dass der damalige Vorsitzende Gustav Klemens Schmelzeisen schon im Jahre 1952 Kunst zur Leihe anbot.

Damit gab es sozusagen einen „Vorläufer“ der heutigen Artothek, der es Jahr für Jahr gelingt, Kunst und Kunstfreunde zusammenzubringen.

Info Die Artothek in der Hechinger Villa Eugenia ist von Montag bis Freitag, 9. bis 13. Dezember, von 16 bis 18 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, jeweils von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Das könnte dich auch interessieren: