Die Rangendinger Josefskapelle ist im Werden: Der Dachstuhl ist fertig saniert. Und es gibt noch viel zu tun.

Die Arbeiten an der einsturzgefährdeten Josefskapelle in Rangendingen sind in vollem Gange: Der Dachstuhl ist bereits fertig saniert, nun kommen noch andere Arbeiten hinzu. Wann genau die Josefskapelle auf der hügelartigen Erhebung an der Hirrlinger Straße, einen halben Kilometer von Rangendingen entfernt, wieder in neuem Glanz erstrahlt, kann die Gemeindeverwaltung auf HZ-Anfrage nicht sagen.

Die Handwerker Thomas Keinmann und Kunda Arkadiusz legten dieser Tage jedenfalls an dem historischen Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, Hand an. Die Holzbalken des Dachstuhls stammen noch aus dem 18. Jahrhundert und mussten gestützt werden, erläuterten die beiden Mitarbeiter der Firma Dieringer Holzbau. Dieser Bereich ist nun soweit fertig. Das damals undichte Dach wird derzeit eingelattet und eingedeckt. Auch die brüchige Stützmauer bauten die Handwerker des Rangendinger Betriebs nun ab und setzten „frische“ Steine darauf.

Fährt der Betrachter die Landstraße zwischen Hirrlingen und Rangendingen oder läuft auf dem parallelen Fußweg entlang und kommt damit an der Josefskapelle vorbei, so sieht er schon von Weitem, das historische Gebäude in eine große Plane verpackt ist. Seit Anfang des Jahres – genauer gesagt Heilige Drei Könige – wird die aktuelle Baustelle so geschützt, denn die Witterung soll die Restaurationsarbeiten an der 1747 geweihten Josefskapelle, früher auch als Wendelinskapelle bekannt, nicht behindern beziehungsweise Schäden verursachen. Neben dem undichten Dach waren damals auch mehrere Sparren durch Feuchtigkeit kaputt gegangen.

Handwerker geben sich auf dem Areal nun wortwörtlich die Klinke in die Hand: Neben Holzbau Dieringer sind unter anderem auch Stuckateure, Steinmetze und eine Putzrestaurateurin daran beteiligt. Auch der nächtliche Frost spielt bei der Terminierung der Arbeiten eine zentrale Rolle. So beginnt der Stuckateur beispielsweise erst, wenn die Frostgefahr vorbei ist.

Zu den nächsten Schritten zählt, dass die Wände im Innenraum noch gereinigt und an einigen Stellen mit Putz überarbeitet werden. Zudem wird der sich außerhalb befindende Zementputz noch entfernt und neu verputzt. Die Kooperation mit dem Landesdenkmalamt verlaufe gut, teilt Hauptamtsleiterin Nadja Fournereau mit. Einmal monatlich gebe es ein Treffen zwischen der Gemeindeverwaltung und dem Landesdenkmalamt, um das Sanierungsprojekt zu besprechen. 120 000 Euro kostet das Vorhaben insgesamt. Dieser Betrag sei auch in den aktuellen Haushalt eingeplant. Für die Sanierung der Josefskapelle erhält die Gemeinde einen Zuschuss durch das Landesamt für Denkmalpflege.