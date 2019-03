Die Vernissage zur Werkschau der „burladinger maler“ und Junginger Künstler erlebte einen wahren Besucheransturm.

Freiraum für neue Ideen, Freiraum für Begegnung, Freiraum für Kunst und Kultur: All das lässt sich ab sofort in einem Begriff zusammenfassen: „Freiraum Jungingen.“ Diese Erfahrung machten all diejenigen, die zur Vernissage ins ehemalige Fabrikgebäude von Büschel Kontaktbau strömten. Und das waren nicht wenige: Die halbe Region, so konnte man meinen, steuerte Jungingen an, um Kunst zu genießen, im Rausch der Farben und Formen zu schwelgen und sich ein Bild vom „Freiraum“ zu machen.

Möglich machte dies Wolfgang Kuster, der das ehemalige Büschel-Gebäude erworben hat. Der Burladinger Unternehmer nutzte seinen neuen „Freiraum“ dazu, eine Idee umzusetzen, der das Prädikat glänzend gebührt. Als Mitglied der „burladinger maler“ lud er die Künstlerkollegen dazu ein, mit Kunstschaffenden aus Jungingen eine Werkschau auf die Beine zu stellen. Herausgekommen ist eine äußerst sehenswerte Ausstellung mit rund 200 Bildern und Objekten, in der sich alle Facetten der Kunst spiegeln: Malerei und Fotografie, Skulptur, Grafik und Installation, kurz: All das, was die schönen Künste auszeichnet.

Die Vernissage am Sonntag, die von Johannes Amann mit mitreißenden Pianoklängen umrahmt wurde, wartete mit zahlreichen Höhepunkten auf. Schon die in Reimform verfasste Begrüßungsrede Wolfgang Kusters gestaltete sich überaus unterhaltsam. Darin berichtete der Unternehmer von einer ganz besonderen Suche: „Wo ist in Jungingen die Kunst?“, sei dabei die große Frage gewesen. Die gute Nachricht ist, dass er schnell fündig wurde. „13 Künstler aus dem Killertal“ konnte er für die Ausstellung gewinnen – „zusammen mit den Burladinger Malern sind das 30 allemal“, die ihre Werke im „Freiraum“ präsentieren. Ihnen sei es gelungen, das leerstehende Gebäude, das lange ohne Leben trist sein Dasein fristete, nun mit Schönheit und Ästhetik zu füllen, unterstrich Wolfgang Kuster. Damit sei der erste Schritt getan: „Wir fangen an, das Haus zu nutzen, ein neuer Sinn muss rein“, und dieser, das ist dem Unternehmer wichtig, „soll für alle sein.“ Ludwig Bosch drückte dies in seinem Gedicht, so aus: „Neuer Geist soll Einzug halten, neue Menschen ihn gestalten.“

Bürgermeister Harry Frick führte in einer launigen Rede die Vorzüge Jungingens vor Augen, das von den Einheimischen gerne als „Perle des Killertals“, von manch einem gar als „Stapelplatz der Intelligenz“ bezeichnet werde. „Unstrittig ist heute: Es ist ein Zentrum der Kunst und Kultur, der Dichter und Denker.“ Wolfgang Kuster sei es gelungen, das Fabrikgebäude wieder mit Leben zu füllen und es in einen Freiraum zu verwandeln. „Alles, was er anfasst, wird zu Gold“, konstatierte der Bürgermeister und übereichte dem Gastgeber passend dazu eine Dose Goldspray.

Wolfgang Bastian, Vorsitzender der „burladinger maler“, zeigte sich angesichts der Besuchermassen ganz überwältigt. „Wir haben gehofft, dass viele kommen, aber mit so einem Andrang hat keiner gerechnet.“ Was die Künstler antreibt, ihrer kreativen Ader immer wieder freien Lauf zu lassen, führte er anhand der wahrhaft feurigen Installation von Franzi Weinschenk vor Augen: „Ich brenne für Kunst“ stand da in großen und tatsächlich flammenden Lettern geschrieben.

Einen großen Meister der Unterhaltung und der Theaterkunst, der weit über die Region hinaus bekannt ist, gab es beim Auftritt von Bernhard Hurm zu erleben. Der Intendant des Melchinger Lindenhof eroberte die imaginäre Bühne im Sturm und nutzte den „Freiraum“, um den Gäste mit schwäbischen Gedichten von Sebastian Blau und anderen die Lachtränen in die Augen zu treiben. Mit Humor, Wortwitz, aber auch Tiefgang, erzählte er vom schwäbischen Erfindergeist, lobte er den vom Frühling beseelten „Mezluft“ und blickte auf zum „Himmelstörle.“

Nach so viel Nahrung für den Geist war auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt, die von den Mitgliedern des „Klärwerks“ Jungingen bewirtet wurden.