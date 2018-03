Hechingen Ansturm auf das neue Schwimmbad

Hechingen / Hardy Kromer

Mehr als tausend Neugierige drängten am Sonntagnachmittag ins nagelneue Hechinger Hallen-Freibad.

Mit einem derart gewaltigen Andrang auf den neuen, wunderschönen Hechinger Badetempel hatten die Macher der Feier zum Wiedereröffnung selbst nicht gerechnet. Hunderte Neugierige waren ja erwartet worden, aber dass an diesem frühlingshaften Sonntag eine vierstellige Besucherzahl erreicht würde – das überraschte dann doch. Es zeigt aber, wie hungrig die Hechinger darauf sind, „endlich wieder ganzjährig wohnortnah schwimmen gehen zu können“, wie Erster Beigeordneter Philipp Hahn es formulierte.

Hahn streifte in seiner Festrede die Geschichte des öffentlichen Hechinger Badewesens – von der ersten Badeanstalt „Im Prinzling“, die im Jahr 1888 bezeugt ist, über das neue Schwimmbad im Weiher, das der damalige Bürgermeister Norbert Roth und Fördervereinschef Dr. Adolf Vees mit einem Sprung vom Turm ins Wasser eröffneten, bis zum 2010 durch die Rechtsaufsicht ausgebremsten Versuch, das in die Jahre gekommene Bad über ein Public-Privat-Partnership (PPP)- Projekt zu ersetzen.

Das jetzt eröffnete Bad wurde, wie eine Bürgermehrheit es schon damals wollte, in städtischer Eigenregie gebaut. 9,4 Millionen Euro hat der Gemeinderat dafür bewilligt. „Ein stolzer Betrag“, meinte Hahn, „aber die richtige Investition am richtigen Ort, ohne Schulden und ohne nennenswerte Zuschüsse bezahlt.“ Das Wesentliche, so Hahn, bleibe dabei für das Auge unsichtbar. Denn allein rund vier Millionen Euro entfielen auf die technischen Anlagen, „das Herz, die Nieren, die Lebensadern des Bades im Untergeschoss“. Die seltene Gelegenheit, all dies zu besichtigen, nahmen während des Tages der offenen Tür ganz viele Besucher wahr.

Hahn räumte ein, dass noch nicht alles komplett fertig ist. Hie und da fehlen noch Fliesen, die durch Diebstahl abhanden gekommen seien. Auch die Kleinkindrutsche, Wickeltische in den Familienumkleiden und Haarföns fehlen noch. Dennoch könne der öffentliche Badebetrieb nach knapp zweijähriger Bauzeit an diesem Montag um 10 Uhr beginnen, und auch das Ehepaar Wolf als Pächter der Gastronomie stehe parat, die Gäste zu bewirten.

„Die Trockenzeit ist vorbei“, rief Hahn aus. Das Bad, so zeigte er sich sicher, werde der Bedeutung Hechingens als Mittelzentrum gerechnet und werde sicher viele Besucher aus dem weiteren Umkreis anlocken. Hahns Lob und Dank galt allen ausführenden Firmen, den Planungsbüro Fritz aus Bad Urach und Stadtbaumeisterin Helga Monauni.

Mit ihr zusammen nahm Hahn dann den symbolischen Schlüssel aus den Händen des Projektleiters und des örtlichen Bauleiters entgegen, bevor die Pfarrer Michael Knaus und Frank Steiner das neue Schwimmbad in ökumenischer Verbundenheit segneten.

Unter den Ehrengästen ganz vorne war Annette Widmann-Mauz, die erstmals in ihrem neuen Amt als Staatsministerin für Integration in Hechingen war. Ein Grußwort sprach Landrat Günther-Martin Pauli, der den Hechingern zu einem „hervorragenden Bauwerk“ gratulierte. Das neue Bad stelle eine „wertvolle Bereicherung der Infrastruktur“ dar. Pauli erinnerte an den Streit um das PPP-Projekt, das 2010 vom Landratsamt gestoppt wurde. Das, so Pauli, sei nicht aus Willkür geschehen, sondern weil die Rahmendaten des Hechinger Haushaltes es damals nicht hergegeben hätten. Der Landrat zeigte sich aber erfreut, dass trotz der damaligen Meinungsverschiedenheiten „kein Krieg entstanden“ sei, sondern „ein gutes Miteinander.“ Und das Wichtigste sei, dass sich das Ergebnis jetzt sehen lassen könne.

Sehen lassen konnten sich auch die wassersportlichen Vorführungen am Eröffnungstag – vom Synchronschwimmen einer Gruppe der SSG Reutlingen/Tübingen über waghalsig anmutende Sprünge vom Turm bis hin zum – vom Hechinger Tauchclub präsentierten – Unterwasserrugby. Mit Infoständen vertreten waren außer dem Tauchclub auch die DLRG, der Turnverein und der Kneipp-Verein Hechingen. Sie alle freuen sich auf jetzt wieder optimale Trainingsbedingungen.