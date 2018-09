Rangendingen Angler und Mensa-Frauen vorn

Rangendingen / Ralf Dieringer

Großer Andrang herrschte am Wochenende im Rangendinger Schützenhaus: Am Vereins- und Betriebsschießen beteiligten sich 21 Teams, bestehend aus 73 Schützinnen und Schützen.

Den Anglern vom Team „Hart am Fisch 1“ konnte am Wochenende niemand das Wasser reichen. Mit 422 Ringen setzten sie sich knapp vor dem Vorjahressieger „Feuerwehr 1“ an die Spitze des Endklassements.

Bei den Damen waren die Mensa-Frauen nicht zu bezwingen. Nur einen Ring dahinter fand sich das Team des DLRG wieder.

Die Einzelwertung dominierte Dominic Graf von „Hart am Fisch 1“ mit sehr starken 147 von 150 Ringen. Lediglich drei der 15 Schüsse fanden nicht den Weg in die „Zehn“, sondern „nur“ in die benachbarte „Neun“. Zweiter wurde Günter Stehle von der Firma Heck, gefolgt von Marcel Jäger von der Feuerwehr. Die Damenkonkurrenz dominierten drei Altbekannte: Hilde Kohler vom Team Mensa sicherte sich mit 143 Ringen die Goldmedaille vor Miriam Dieringer von den Mönchsgrabenhexen und Monika Strobel, wiederum von den Mensa-Frauen.

Die sportliche Leitung des Schützenvereins Rangendingen resümierte wieder ein erfolgreiches Jedermannschießen. Sowohl im Training, wie auch im Wettkampf waren die Begeisterung und der Andrang groß. Die Männer vom Team „Hart am Fisch“ verdienten sich durch ihren Eifer den Preis der trainingsfleißigsten Mannschaft.

Oberschützenmeister Jörg Länge prämierte die erfolgreichen Teams mit Urkunden und Medaillen.