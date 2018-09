Rangendingen Angis Ärzte sagen: Alle Werte in Ordnung

Rangendingen / Andrea Spatzal

Sie sei noch sehr schwach, schreibt Angela Wehrmann, aber die Ärzte hätten ihr gesagt, dass alle ihre Werte in Ordnung sind. Eine bessere Nachricht kann es für die 32-jährige Leukämiepatientin nicht geben. Nach einem langen Klinikaufenthalt und der erfolgreichen Transplantation ist die zweifache Mutter seit fünf Wochen wieder zuhause bei ihrem Ehemann Johannes und ihren beiden Söhnen.

Mit ihrem Online-Tagebuch mit Fotos und Videos im sozialen Netzwerk Instagram beeindruckt Angi, wie sie von Freunden genannt wird, Tausende Nutzer mit ihrem Optimismus. Sie schreiben ihr täglich, muntern sie auf, erkundigen sich nach ihrem Befinden. „Hallo meine Lieben“, schrieb Angela Wehrmann ihnen nach längerer Pause am Mittwoch zurück, und bedankt sich für die vielen Nachrichten und guten Wünsche, die sie in den vergangenen Tagen erreicht haben. Über ihren Gesundheitszustand schreibt sie, dass sie viel liegen muss, weil ihr oft schwindlig sei. Das Essen schmecke ihr nicht so recht und baue Muskelmasse ab. „Ich brauche also noch viel Geduld“, blickt die Patientin wie immer mutig der Realität ins Auge. Immerhin: Weil die Blutwerte stimmen, „werden sogar die Tabletten nach und nach abgesetzt“. Seit der Transplantation musste sie jeden Tag „16 große Tabletten“ einnehmen, die verhindern, dass der Körper die neuen Stammzellen abstößt.

Dass es mit Angela Wehrmann gesundheitlich bergauf geht, konnte man im August sogar im SWR-Fernsehen mitverfolgen. Ein Kamerateam hatte sie etwa drei Wochen nach der Transplantation in der Tübinger Klinik besucht. Das Interview mit der beeindruckend starken Frau, die vor acht Jahren mit ihrer Familie aus dem Korntal nach Rangendingen gezogen ist, wo sie als Lehrerin arbeitet, wurde am 20. August im SWR ausgestrahlt und zeigte die optimistische Kämpferin, als die Angela Wehrmann in den sechs Monaten seit ihrer Erkrankung so viele Menschen berührt hat.

Angela Wehrmann muss jetzt gut auf sich acht geben. Sie darf zwar nach draußen, jedoch nur mit Mundschutz. Menschenmassen muss sie strikt meiden, denn jeder Infekt kann tödlich für sie enden. In wenigen Wochen wird ihr erneut Knochenmark entnommen. Dieses Mal soll das Ergebnis der Untersuchung aber ein weiterer Beweis dafür sein, dass sie den Krebs besiegt hat.