Rangendingen Angi Wehrmann weiter auf Weg der Besserung

Rangendingen / Hardy Kromer

Gute Nachrichten aus Rangendingen: Bei Leukämie-Patientin Angi Wehrmann geht es weiter aufwärts.

Neue gute Nachrichten von Angela Wehrmann. Auf ihrer Instagram-Seite „angis_kampf“ schreibt die Rangendinger Leukämie-Patientin am 71. Tag nach ihrer Stammzellen-Transplantation: „Es geht mir immer besser. Ich war heute sogar das erste Mal beim Fußball-Training von meinem Sohn Jonas dabei.“ Und: „Meine Haare wachsen auch wieder. Was für ein tolles Gefühl! (...)“ Ihr optimistischer Blick geht derweil weiter nach vorn: „Noch 30 Tage, dann sind erst mal die 100 Tage rum. Ich hoffe, es geht so weiter, und die Blutwerte bleiben stabil!

Das Online-Tagebuch der aufopferungsvoll um ihre Genesung kämpfenden Lehrerin, Ehefrau und Mutter zweier Söhne zählt mittlerweile annähernd 8000 Abonnenten. Der Zuspruch reißt nicht ab. In einem von vielen ähnlich lautenden Kommentaren heißt es: „Ich freue mich sehr zu sehen, dass es bergauf geht. Ich bin zu Tränen gerührt, dich so glücklich mit deiner Familie zu sehen. Du kannst stolz auf dich sein.“