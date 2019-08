Die Rangendinger Leukämiepatientin Angi Wehrmann freut sich auf die Begegnung mit ihrer Lebensretterin. Vorerst bleibt es allerdings bei einem Bild.

Via Instagram hat sich die 33-jährige Angi Wehrmann bei ihrer Lebensretterin bedankt. „Das ist für dich meine unbekannte Spenderin!“, formulierte die Rangendinger Leukämiepatientin in dem sozialen Netzwerk.

Treffen möglicherweise in einem Jahr

Vor einem Jahr – am 31. Juli – unterzog sich die Rangendingerin einer Stammzellentransplantation. Seither geht es der 33-Jährigen im Großen und Ganzen gut. „Ich denke jeden Tag an dich, meine Heldin“, so Rangendingerin. „Ich hoffe, ich darf dich in einem Jahr kennenlernen“, schrieb Angi Wehrmann auf Instagram.

Geschenk für Spenderin – Freundin zeichnet Bild

Als Zeichen ihrer Dankbarkeit postete die Rangendingerin ein gemaltes Bild, auf dem sie mit ihrer Familie zu sehen ist. Wehrmann hatte es bei ihrer Freundin Julia Taubert in Auftrag geben lassen. „Das werde ich dir hoffentlich in einem Jahr überreichen können“, frohlockte sie.

Das wichtigste Jahr – mit Höhen und Tiefen – ist erst einmal überstanden. Und das wurde kräftig gefeiert. Zu ihrem „ersten Geburtstag“ lud Angi Wehrmann „wundervolle Menschen“ ein.

Video auf Facebook – Angi spricht zu ihren Fans

Sie habe keine Angst vor der Zukunft, denn sie habe diese „tollen Menschen“ an ihrer Seite, teilte Angi Wehrmann außerdem mit. „Schätzt jeden Moment eures Lebens“, rät die 33-Jährige ihrer Internet-Community. Wie kostbar die Gesundheit sein kann, sehen die Fans in einem Video auf Angis Facebookseite.

Das könnte dich auch interessieren:

Rangendingen Rangendingerin Angi Wehrmann erholt sich Angela Wehr­mann freut sich: Nach einer Lungenentzündung und einem kurzen Klinikaufenthalt ist sie wieder zuhause.