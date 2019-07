Der Angelsportverein Hechingen feierte am Samstag am Hauserhof-Weiher sein 50-jähriges Vereinsbestehen. Fast 70 Gäste konnte der Vorsitzende Anton Wild begrüßen. Unter den Feiernden war neben den Vereinsmitgliedern, Gast- und Jugendfischern mit ihren Familien auch Bürgermeister Philipp Hahn. Trotz einer Vielzahl von Verpflichtungen am Kinderfestwochenende überbrachte er dem Angelsportverein die Glückwünsche der Stadt Hechingen persönlich.

„Die Grundlage des Fischens ist der Naturschutz, der Schutz von Flora und Fauna sowie die Pflege der Gewässer“. Mit diesen Worten bedankte sich Bürgermeister Hahn bei allen Anwesenden für die gemeinnützige Tätigkeit des Angelsportvereina Hechingen. Hierzu zählt unter anderem die jährliche Bachputzete an der Starzel, bei der die Mitglieder Unmengen an Müll jeglicher Art beseitigen. Zudem hob Hahn das ehrenamtliche Engagement hervor, ohne das ein Vereinsleben nicht möglich sei. Nur durch den persönlichen Einsatz insbesondere der Vorstandsmitglieder ließen sich Veranstaltungen wie das jährliche Kameradschaftsfischen oder der Forellenverkauf in der Karwoche sowie vor Weihnachten organisieren und die Pflege der insgesamt vier Gewässer des Vereins darstellen. Abschließend versprach Hahn, dass die Stadt Hechingen den Angelsportverein bei seinen Aktivitäten unterstützt. Insbesondere sagte Hahn Unterstützung bei der Sanierung des Eisweihers zu, der nach Jahrzehnten wieder zu einem attraktiven Fischwasser gemacht werden soll.

Auch durch die Verbände wurde der Angelsportverein Hechingen geehrt. Wolfgang Groth, Kreisvorsitzender im Landesfischereiverband, überreichte dem Verein zum Jubiläum eine Urkunde des Landesverbandes sowie eine Medaille des Bundesverbandes DAFV (Deutscher Angelfischerverband).