Langsam füllen sich wieder die Regale: Die Owinger Bücherei präsentiert neue Angebote und eine schöne Leseterrasse. Zu finden ist all dies in der provisorischen Unterkunft im ehemaligen Pfarrhaus in Stetten.

Es ist schon ein kleines Wunder: Anderthalb Jahre nachdem die Owinger Bücherei beinahe komplett abbrannte, füllen sich langsam wieder die Bücherregale, mit neuen Büchern, Spielen, Ting- und Tiptoi-Medien (Hörstifte), Tonies (ebenfalls zum Hören) und vielen anderen Medien – die Sammlung wächst langsam wieder.

Regale füllen sich ein paar Kilometer weiter in Interimsunterkunft

Frauen treffen sich zum gemütlichen Strickkreis, und auch der monatliche Lesekreis ist in den neuen Räumen angekommen. Der beliebte Mio-Vorlese-Nachmittag wird ebenfalls bald wieder angeboten. Die Owinger Bücherei ist geradezu wie Phönix aus der Asche gestiegen – wenn auch nicht im eigentlichen Heimatdorf, sondern ein paar Kilometer weiter in Stetten, in einer provisorischen Unterkunft im ehemaligen Pfarrhaus.

Umsetzung ist Ergebnis harter Arbeit und großer Hilfsbereitschaft

Wohn Schick-Geschäftsführerin Judith Schick und Theben-Vorstand Paul Schwenk staunen bei einer Besichtigung der neuen Räume über die moderne Technik. Der Leiter des Bücherei-Teams, Bernd Liener, zeigt zum Beispiel die neuen Service-Terminals, die den Lesern künftig viele Möglichkeiten bieten werden: wie selbstständig Bücher ausleihen, im Bestand online recherchieren oder sich über die digitalen Angebote informieren.

Bei der Führung wird klar: Dass es die „Katholische öffentliche Bücherei St. Jakobus Owingen“ überhaupt noch gibt, ist alles andere als ein Wunder. Es ist das Ergebnis von harter Arbeit und einer großen Hilfsbereitschaft.

Kaffee oder Tee trinken während digitalen Lesens auf der Terrasse

So spendete die Firma Wohn Schick Gartenmöbel für die Terrasse, und das Haigerlocher Unternehmen Theben finanziert das neue Angebot „Sharemagazin“. „Unsere Besucher können jetzt über digitale Lesegeräte (Handy oder Tablet) auf eine riesige Auswahl an über 400 Zeitungen und Magazinen zugreifen und dabei gemütlich einen Kaffee oder Tee auf unserer neuen Terrasse trinken“, freut sich Bernd Liener. Er selbst hat bisher mehr als 600 Stunden ehrenamtliche Arbeit in die neuen Räume investiert.

Bücherei lebt von der Gemeinschaft und ist lebendiger Teil von ihr

Ohne das Engagement seines Teams und die Unterstützung von vielen Firmen wie Wohn Schick und Theben, so Liener, wäre der Wiederaufbau nicht möglich gewesen. „Aber das macht die Bücherei aus: Sie lebt von der Gemeinschaft und ist auch ein lebendiger Teil von ihr.“

Die Owinger Bücherei ist die letzte von einst acht katholischen öffentlichen Büchereien im Raum Haigerloch. Dabei sind moderne Mediotheken, die nah bei den Menschen sind, heute wichtiger denn je, findet Bernd Liener. Hier treffen sich Kinder in einem echten und keinem virtuellen Raum, ältere Menschen haben Zugang zu Literatur und Familien zu einer großen Auswahl an Lesestoff und Spiele für jedes Alter. Längst gehören nicht nur Bücher, CDs und Spiele in einen modernen Bestand, sondern Medien mit multimedialen Funktionen wie Ting, Tiptoi, LeYo, Superbuch oder Clever-Bücher. Immer mehr im Kommen ist das Thema „Makerspace“ oder „MINT“, dem das Team zukünftig sehr große Aufmerksamkeit widmen wird.

Tag der offenen Tür mit Kaffee und Kuchen

Das Ziel des Teams ist deshalb klar: Es will, dass die Bücherei noch moderner, noch schöner wird – und natürlich wieder nach Hause, nach Owingen, kommt. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. Doch Wunder gibt es ja bekanntlich immer wieder.

Am Sonntag, 29. September, lädt das Büchereiteam von 11 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür mit Kaffee und Kuchen ein – bei schönem Wetter auf der neuen Lese-Terrasse. Natürlich können auch Medien geliehen und neue Leser-Ausweise ausgestellt werden.

Info Alle Infos über die Owinger Bücherei gibt es immer auf deren Homepage unter: www.owbib.de.

