Mit silbernen Fußfesseln zwischen den Beinen kam die 41-jährige Angeklagte in den Sitzungssaal des Amtsgerichts Hechingen hinein. Die Polin sitzt schon seit knapp sechs Monaten im Gefängnis, in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: mehrfacher Diebstahl und Computerbetrug. Die in Polen wohnhafte Frau so...