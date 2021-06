Sechs Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten, die im Halbstundentakt am Amtsgericht Balingen anberaumt sind: Das hört sich zunächst nach regulärem Gerichtsalltag an. Am Montag hatten die Termine jedoch mit Verstößen gegen die Coronaverordnung und gegen das Versammlungsrecht alle den annähernd selben Grund.