Ein Leben im Konjunktiv ist es in diesem Jahr auch für die Hechinger Gruppe von Amnesty International (ai). Eigentlich hätten die Aktiven heute im Rathaus eine Ausstellung eröffnen wollen. Motto: „Dein bestes Mittel, etwas gegen Rassismus zu tun, bist du selbst.“ Aber die Corona-Lage lässt das nicht zu. Eigentlich hätte auch Prof. Paul Münch in der Alten Synagoge über die Geschichte des Rassismus referieren sollen; und eigentlich hätte der Chor PantaRhei für Amnesty gesungen. Geht alles nicht in diesem Herbst.

Mahnwache vor dem Rathaus

Und dennoch wollten die Amnesty-Leute den gestrigen Tag der Menschenrechte nicht unbeachtet verstreichen lassen. Und so traf sich ein starkes Dutzend von ihnen vor dem Hechinger Rathaus, um mit Kerzen, Flugblättern und Plakaten darauf aufmerksam zu machen, dass Rassismus, wie man ihm immer wieder im Alltag begegnet, in keiner Form hingenommen werden darf.