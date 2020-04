Das Schulzentrum Haigerloch ist während der Schließung angesichts der Corona-Pandemie zu einer Baustelle geworden. Im Rahmen der notwendigen Gebäudesanierungen innerhalb der Stadt wurden solche jetzt an den aus den 1960er-Jahren stammenden Teilen des Schulzentrums in Angriff genommen. Dabei handelt es sich um die Sanierung der Flachdächer an insgesamt vier zusammenhängenden Schulgebäuden.

Froh und dankbar über Handwerker

Auch Fenster, Jalousien und Türen müssen ausgetauscht werden. Schon im Dezember hatte der Gemeinderat entschieden, diese Arbeiten in den Osterferien ausführen zu lassen. Der Baubeginn wurde wegen der corona-bedingten Schulschließung lediglich vorgezogen. Bürgermeister Heinrich Götz erklärt auf Anfrage, dass er und der städtische Bautechniker Bernd Wannenmacher „froh und dankbar sind, dass es noch Handwerker gibt, die die Aufträge der Stadt annehmen, und auch unter schwierigen Bedingungen wie Wetter, Zeitdruck und Corona professionell ausführen“.

Bis auf die Rohdecke abgetragen

Die Aufträge für die jeweiligen Arbeiten erhielten die jeweils wirtschaftlichsten Bieter, so die Firma Albabdichtung, Gammertingen, für die Flachdachsanierung am 2er-, 3er-, 4er- und 5er-Bau, und die Firma Eppler Fensterbau aus Meßstetten für die Fenster-, Jalousien- und Türensanierung am Fachklassentrakt. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf insgesamt rund 310 000 Euro, wofür es einen Zuschuss des Landes aus dem Programm „Sanierung von Schulen“ über 163 000 Euro gibt. Im Zuge der Flachdachsanierung wurde inzwischen der alte Dachbelag bis auf die Rohdecke abgetragen. Da diese Beläge grundsätzlich gemischter Bauschutt sind, werden sie den gesetzlichen Vorschriften entsprechend in Containern gesammelt und abgefahren.

Fertigstellung zum Ende der Osterferien

Danach erfolgt der Neuaufbau mit Voranstrich, Dampfsperre, Dämmung und zwei Abdichtungslagen. Zuletzt bekommen die Gebäude eine neue Attika. Am Fachklassenbau werden zudem Fenster, Jalousien und Türen saniert. Wie Bürgermeister Heinrich Götz weiter mitteilt, sollen alle Arbeiten bis zum Ende der Osterferien abgeschlossen sein.