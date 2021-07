Jetzt wird’s was! Entlang des herrlich neu gestalteten Obertorplatzes zieht gastronomisches Leben ein. Auf Anfrage der HZ bestätigte EJL-Geschäftsführer Andreas Ermantraut, dass die Sushi-Bar in der ehemaligen HZ-Passage am Dienstag, 6. Juli, um 11.30 Uhr eröffnet wird. Sämtliche erforderlic...