Hechingen Altlast kann Stadt Millionen kosten

Beigeordnete soll künftig den Bauausschuss leiten

Erstmals hatte Bürgermeister Philipp Hahn am Mittwochabend die neue Erste Beigeordnete Dorothee Müllges in einer Gemeinderatssitzung neben sich. Künftig, so verriet er, werde die Beigeordnete die Bauausschuss-Sitzungen leiten, wenn der Gemeinderat die neue Verteilung der Geschäftskreise in der Verwaltungsspitze billige. Diese werde in der Novembersitzung des Gemeinderates behandelt. hy