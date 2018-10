Hechingen Alte Mühle: Stadt hat Fakten geschaffen

Hechingen / Andrea Spatzal

An der früheren Stadtmühle wurden Fakten geschaffen: Der Anbau, der einsturzgefährdet war, liegt jetzt in Trümmern.

An der früheren Stadtmühle hat die Abbruchfirma Hipp Fakten geschaffen. Der Anbau, der einsturzgefährdet und jahrelang eingezäunt war, liegt jetzt in Trümmern. Als die Abbrucharbeiten am Montag begannen, hatten sich Hausbewohner noch Zeit ausgebeten, Hausrat aus dem Keller des Schuppens zu räumen. Die Mitarbeiter der Firma Hipp waren dieser Bitte nachgekommen. Als die Bewohner am Dienstag aber erneut Aufschub forderten, biss der Bagger endgültig zu. Das morsche Gemäuer fiel zusammen wie ein Kartenhaus. Vier Jahre hat das Tauziehen um das Abrissobjekt angedauert. Seit ein Mauerbrocken niederstürzte, waren sieben städtische Parkplätze an dem Haus nicht mehr nutzbar. Zuerst war der Aufenthaltsort des Gebäudeeigentümers unbekannt, dann wehrte sich dieser gegen die von der Stadt Hechingen eingeleiteten „Ersatzmaßnahmen“. Um Sanierungswillen zu demonstrieren, wollte er Stützbalken in das Gebäude einbauen. Gleichzeitig legte er Beschwerde beim Verwaltungsgericht Sigmaringen ein. Das Gericht gab jedoch der Stadt Hechingen Recht. Diese will nun im zweiten Schritt die Zwangsversteigerung der alten Stadtmühle konsequent vorantreiben.