Stetten Als der Reichenbach ein Feuermeer war

Stetten / Von Franz Buckenmaier

Kein heute lebender Stettener war damals schon auf der Welt. Aber für heimatgeschichtlich Interessierte markiert er doch ein bedeutsames historisches Datum: der 24. September 1898, der Tag des großen Stettener Klosterbrandes.

Nach seiner Schließung im Jahre 1803 war das Stettener Kloster um 1830 eine Zeit lang Kaserne für das Hohenzollerische Militär gewesen, dann nochmals für kurze Zeit von 1869 bis 1875 eine klösterliche Niederlassung von Franziskanern. Danach war die Schuhfabrik Schiele und Wolf ins Klostergebäude eingezogen.

In der Nacht vom 23. auf den 24. September 1898 war es dann, als im Ostflügel des Klostergebäudes ein Feuer ausbrach – und zwar in dem unter dem Refektorium gelegenen Keller. Darin waren leicht brennbare Stoffe, insbesondere Petroleum und Lack, gelagert. Da der Keller von außen her durch einen Kellerhals zugänglich war, der nur durch ein Vorhängeschloss abgesperrt wurde, lag der Verdacht auf Brandstiftung nahe. Die spätere gerichtliche Untersuchung verlief allerdings ergebnislos, obwohl sich der Feuerteufel-Verdacht bis heute im Volksmund gehalten hat. Vor dem Feuer hörten Zeitzeugen den Knall der explodierenden Petroleumfässer, dann breitete sich das Feuer mit großer Schnelligkeit aus. Der Himmel über Stetten wurde von Zeitgenossen als rot beschrieben, und die Zeitgenossen gaben ihren Nachkommen auch mit, dass das brennende Petroleum in den Reichenbach floss und diesen in ein Feuermeer verwandelte.

Obwohl die Feuerwehren aus Stetten, Boll und Hechingen sowie die Offiziere und Soldaten der Garnison auf der Zollerburg schnell anrückten, waren die drei niederen Flügel des Klosters nicht mehr zu retten. So konzentrierte man sich ganz auf die Rettung des Nordflügels und der gotischen Klosterkirche aus dem 13. Jahrhundert, die bereits im Dachgeschoss Feuer gefangen hatten. Noch heute kann man die Brandspuren an dem mächtigen Eichengebälk sehen.

Die alte Johanneskapelle brannte innen völlig aus, doch der Chor konnte gerettet werden. Den Feuerwehrleuten und Soldaten gelang dann die Rettung des Nordflügels und der gotischen Klosterkirche, wobei der Hauptverdienst dem mutigen Vorgehen des damaligen Vizekommandanten der Feuerwehr Hechingen, Theobald Wild, zukam. Dieser hatte die Idee, eine Feuerspritze auf die brennende Kirchenbühne hochziehen zu lassen und damit die Flammen aus nächster Nähe zu bekämpfen.

Von einem Wiederaufbau der drei ausgebrannten Flügel des Klosters wurde abgesehen, und die Ruinen wurden bis auf einen kleinen Teil des Ostflügels und des im Kreuzgang angebrachten Ziehbrunnens abgebrochen. Die Wahrzeichen von Stetten, die aus dem 12.Jahrhundert stammende Johanneskapelle und die aus dem 13. Jahrhundert stammende Klosterkirche blieben so erhalten und bilden nun zusammen mit dem inzwischen wieder nach einer alten Fotografie wiederhergestellten barocken Klostergarten mit Ziehbrunnen das historische Zentrum von Stetten.