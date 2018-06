Jungingen Alphörnerklang für den Herrn Minister

Ein Blick in die Noten der Junginger Alphornbläser: Landwirtschaftsminister Peter Hauk besuchte am Mittwoch das Killertal. Sonne, ein Ständchen und frischgebratene Burger vom Vornagelhof – das dürfte dem Mitglied der Landesregierung gefallen haben. Ob sich’s in ELR-Mitteln später einmal für die Gemeinde bezahlt macht? © Foto: Matthias Badura