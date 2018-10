Hechingen Alles schwebt beim Herbstball in der Villa

Hechingen / Diana Maute

Tanzmusik von ihrer schönsten Seite gab es beim Herbstball in der Villa Eugenia mit den „Delicados“ und Irina Gulde.

Ein herbstlicher Sonntagnachmittag in der Villa Eugenia. In den herrschaftlichen Räumen der ehemaligen Fürstenresidenz herrscht mächtig viel Leben. Dabei ist es keine Hochzeit, kein Geburtstagsfest, keine Vernissage, die an diesem Tag stattfindet. Doch was ist es dann? Das erklärt sich ganz von selbst, als die ersten Takte eines Dean­-Martin-Klassikers ans Ohr dringen: „When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway”, setzt die samtweiche Stimme von Sängerin Irina Gulde ein. Unzählige Füße nehmen den Rhythmus auf, den das Musikertrio „Delicados“ vorgibt und beginnen unwillkürlich im Takt zu wippen. Es ist Tanztee in der Villa, besser gesagt Herbstball – ein Ereignis, das das trübe Wetter und damit auch jegliches herbstliche Stimmungstief vergessen lässt.

Beim Blick in die Rotunde werden Tanzpaare sichtbar, die sich geschmeidig durch den Raum bewegen – mal nach links, mal nach rechts, eine Drehung hier, ein Schwung dort. Voller Hingabe und mit vor Begeisterung glühenden Wangen. Ein Genuss nicht nur für die Tänzer selbst, sondern auch für die zahlreichen Zuschauer. An der Stirnseite des Raumes sind die eigentlichen Protagonisten des Nachmittags zu finden, die für den Wohlklang verantwortlich zeichnen. Die beliebten „Delicados“, Vollblutmusiker, die mit ihrer authentischen Musik den vom Förderverein ins Leben gerufenen Tanztee einmal mehr zu dem machen, was er ist: Eine wunderbare Gelegenheit, die Tanzmusik-Klassiker zu hören, dazu das Tanzbein zu schwingen, ja einfach zu genießen.

Wenn Peter Barth, Klaus Ho­dapp und Sandor Sava nach ihren Instrumenten greifen und Evergreens wie den „Chanson d`Amour“ anstimmen, den „Blue Moon“ besingen und mit „Percolator“ zum Rock’n’Roll einladen, wirken die Zuhörer wie elektrisiert. Wenn dann noch Irina Gulde das Parkett betritt, sind der Begeisterung keine Grenzen mehr gesetzt. Die Sopranistin erhebt ihre einzigartige Stimme, begeistert mit „A Night like this“, „The Girl from Ipanema“ oder „Ansiedad“ und überstrahlt dabei alles im Raum. Das Trio begleitet ihre Auftritte so feinfühlig, dass sofort spürbar wird: Band und Sängerin harmonieren perfekt.

„Wunderbar“ und „Oooh, wie schön“ kommentieren die Gäste bei den ersten Akkorden jedes einzelnen Lieds, egal ob Tango, Jazzstandard oder Bossa Nova. Das Kaffee-Team des Fördervereins Villa Eugenia hat indessen alle Hände voll zu tun, die vielen Besucher, die teilweise eine weite Anfahrt in Kauf genommen haben, mit Getränken und leckeren Kuchen zu verwöhnen. „Wir haben dieses Mal auch überregional Werbung gemacht, das macht sich natürlich bemerkbar“, unterstrich Joachim Wien, der Vorsitzende des Fördervereins. Die Ankündigung, dass die „Delicados“ erneut mit Irina Gulde im besonderen Ambiente der Villa aufspielen würden, machte die Veranstaltung quasi zum Selbstläufer.

„Wo kann man bei uns noch solche Musik hören und dazu tanzen?“, fasste ein begeistertes Tanzpaar aus Hechingen das in Worte, was wohl die meisten Besucher dachten. Das weiß auch Musiker Peter Barth: „So was finden Sie heute höchstens noch auf Kreuzfahrtschiffen“, betonte er mit Blick auf die lange Liste internationaler Tanzmusik-Klassiker, die die „Delicados“ im Repertoire haben.

Auch wenn eines der Lieder, die beim Herbstball erklangen, „Save the Last Dance for Me“ heißt, besteht Hoffnung, dass in der Villa noch längst nicht der letzte Tanz über die Bühne ging. Eine Neuauflage wird von den Gästen jedenfalls jetzt schon heiß ersehnt.