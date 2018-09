Jungingen Alles für die Umwelt: E-Ladestation mitten im Ort

Jungingen / Stephanie Apelt

Die Gemeinde richtet eine E-Ladestation ein, verzichtet auf Spritzmittel und hat sauberes Freibad-Wasser.

Alle sprechen davon, wie schön es doch wäre, wenn es mehr Fahrzeuge mit Elektromotor gäbe, doch wo sollen die bitte geladen werden? Das „Tankstellen“­-Netz ist durchaus noch ausbaufähig, besonders, wenn jemand auf Reisen ist. Die Gemeinde Jungingen möchte nun einen weiteren Lückenschluss bieten: in der Ortsmitte, gleich bei der ehemaligen Volksbank ums Eck.

E-Ladestationen finden sich am Hechinger Festplatz, im Bisinger Industriegebiet Nord, in Bodelshausen und Albstadt. Nur wer das Killertal hoch fährt, wird ziemlich im Stich gelassen. Jungingen will Abhilfe bieten. Partner an der Seite der Gemeinde ist dabei die EnBW. 8000 Euro investiert die Gemeinde einmalig in die Einrichtung der E-Ladestation (50 Prozent hat da schon das Land zugeschossen). 82 Euro ist pro Monat als Wartungspauschale an die EnBW fällig. Sollte Gewinn gemacht werden, bekommt die Gemeinde die Hälfte. So schnell, ist sich Bürgermeister Harry Frick sicher, wird das aber wohl nicht passieren, wenn überhaupt einmal.

Für Autos und E-Bikes

Geladen an der Station können Autos genauso wie E-Bikes. Während das Fahrzeug am Strom hängt, kann sich der Besitzer ja etwas in Jungingen umschauen, am besten noch einkehren. Und natürlich sollen auch gerade Übernachtungs- oder Essensgäste das Angebot nutzen. Doch nicht nur Gemeinderat Bernd Potschien war „so viel Geld für ein Zeichen nach Außen“ etwas viel. Neun Gemeinderäte stimmten am Ende für die E-Ladestation, zwei dagegen. Und wie schon bei Tempo 30 nachts in der Ortsdurchfahrt (wir berichteten), ist auch die E-Tanke versuchsweise angelegt: in diesem Fall auf sechs Jahre, macht also maximal rund 14 000 Euro, die sich die Gemeinde leistet.

Für den Umweltschutz ist auch, dass die Gemeinde Jungingen seit langem schon auf jegliche Unkrautvernichtungsmittel verzichtet. Es wird nicht mehr gespritzt. Die Folge: Das Unkraut hat mehr Chancen, sich zu verbreiten. Und so reichte Gemeinderat Bernd Bumiller im jüngsten Gemeinderatsrund „eine bitterliche Beschwerde“ einer Jungingerin weiter. Wege und öffentliche Plätze seien mit Unkraut übersät.

Bauhofleiter Klaus Ritter kennt die Kritik: „Wir bräuchten drei Gärtner, die in den Grünanlagen herumgehen. Wir kommen einfach nicht nach.“ Denn ohne Gift bleibt nur, mit der Hand heraus zu reißen oder abzufackeln. Doch die Bauhofmitarbeiter bemühen sich.

Von Erfolg gekrönt waren die Bemühungen der Gemeinde fürs Junginger Freibad. Das Gesundheitsamt des Landratsamtes hat es zwei Mal geprüft: Die Wasserqualität sei stets, so Kämmerin Verena Meziane, „richtig gut“ gewesen.