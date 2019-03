Das Sachgebiet für die schönen Künste und den Tourismus residiert seit einem Vierteljahr im Alten Schloss.

Ein Vierteljahr ist jetzt vergangen, seit das städtische Sachgebiet mit dem sperrigen Namen „Tourismus, Kultur und Hohenzollerisches Landesmuseum“ umzogen ist – aus der Neustraße in das Landesmuseum. Beim Besuch der HZ in den renovierten Räumen im zweiten Stock des Alten Schlosses wird schnell deutlich: Da ist zusammengewachsen, was zusammengehört.

„Wir freuen uns, dass wir als Sachgebiet jetzt alle beieinander sind“, sagt Nadine Hammel, die den Bereich noch kommissarisch leitet, bis Anke Gärtner am 1. Juli aus der Elternzeit zurückkehrt. „Dass wir zusammen sind, erleichtert die persönliche Kommunikation. Wir fühlen uns wohl und wollen noch mehr zusammenwachsen und Synergien schöpfen.“

Noch etwas ungewohnt, so räumt die junge städtische Kulturmacherin ein, sei der neue Dienstsitz allein für die Besucher – „weil man unten klingeln muss“. Das betrifft aber allein die Menschen, mit denen die städtischen Bediensteten tagtäglich zusammenarbeiten. Der gemeine Bürger, der ein Kulturticket kaufen will, oder die Touristin, die ein Prospekt mitnehmen möchte, wendet sich nach wie vor ans Bürger- und Tourismusbüro am Kirchplatz.

Das Team der Kulturmacher besteht aktuell aus Anke-Gärtner-Stellvertreterin Nadine Hammel, Angela Baur (die Ende Mai ihren Ruhestand antritt), Teilzeitkraft Ulrike Volz und Museumsleiter David Hendel.

Hendel ist es auch, der die nächste Veranstaltung in petto hat. Ab dem kommenden Mittwoch, 3. April, heißt es im Hohenzollerischen Landesmuseum zum zweiten Mal in diesem Jahr: „IiQ – Interessantes im Quartal“ (die HZ berichtete). In der neuen kleinen Wechselausstellung im Foyer öffnet Hendel (bei freiem Eintritt) eine Überraschungskiste – mit einem Hut, einer Flasche Klettenwurzel-Öl, einem Schuh, Gebissmodellen, einem Puppenschirm, einer kaputten Tonschale und einem Schokoladen-Werbeschild. Und was haben diese Dinge gemeinsam? „Alle“, sagt Hendel, „wurden hier im Alten Schloss in einer vergessenen Kiste gefunden“. In den nächsten drei Monaten erzählen sie nun ihre kleinen, spannenden Geschichten.

Größer wird das Programm dann am Sonntag, 19. Mai, im Rahmen des Internationalen Museumstages. Bei freiem Eintritt sollen vor allem Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene für das Museum interessiert wird. Es gibt drei Kinderführungen, eine Malaktion „Mein Bild fürs Museum“, ein Museumsquiz für Kids, Auftritte des Luftballonkünstlers Klausi Klücklich und Bewirtung durch die Fördervereine der Realschule des Kindergartens „Blumenwiese“.

Anfang Juli wird dann die neue Sonderausstellung eröffnet: Der Sammler Helmut Köstlin aus der Hechinger Heiligkreuzstraße zeigt seine bemerkenswerte Sammlung an Talismanen, Amuletten, Bildchen und anderen Dingen, die mit Schutzzauber zu tun haben. Ab Januar 2020 macht dann die Wanderausstellung der Landeszentrale für politische Bildung über den Hitler-Attentäter Georg Elser in Hechingen Station.

Nadine Hammel und Co. arbeiten derweil emsig an der dritten Staffel der Tischlein-deck-dich-Märkte, die die Stadtverwaltung (wie in der HZ berichtet) ab sofort in Eigenregie stemmt. Der erste märchenhafte Freitagabend des Jahres auf dem Marktplatz wird am 3. Mai steigen.

Ein rein touristisches Projekt, das das Team im Alten Schloss beschäftigt, ist das „Wanderparadies Hechingen“. Im Prospekt gibt es die drei neuen Wege schon: die „Kirchenköpfletour“ in Schlatt, die „Heidewegtour“ in Beuren und die „Martinsbergtour“ beim Märchenpfad. Derzeit, so berichtet Nadine Hammel, ist der städtische Betriebshof in Kooperation mit dem Albverein am Werk, die Touren auszuschildern.

Und dann winkt am Horizont auch schon das Irma-West-Kinder- und -Heimatfest. Das findet vom 12. bis zum 15. Juli übrigens zum 75. Mal statt. Ein ganz rundes Jubiläum.