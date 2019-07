Alice-Salomon-Schulleiter Karl-Heinz Rauch macht Absolventen Mut, auch Fehler zuzulassen und einzugestehen.

Neue Führungskräfte in der Pflege haben jetzt ihren Abschluss gemacht. An der Alice-Salomon-Schule haben sie zwei Jahre lang neben ihrem Beruf in der Altenpflege noch einmal die Schulbank in der Fachschule für Weiterbildung in der Pflege gedrückt. 18 Schüler haben sich zur Pflegedienstleitung ausbilden lassen. Weitere sienben Fachschüler sind jetzt Fachkräfte für Gerontopsychiatrie und damit auf den Umgang mit psychisch wesensveränderten Menschen im Alter spezialisiert.

Schulleiter Karl-Heinz Rauch stellte in seiner Rede fest, dass die Fachschüler nicht nur ihr berufliches Wissen erweitert haben, sondern besonders in ihrer Persönlichkeit gewonnen haben. Mit der Ausbildung zur Führungskraft haben sie besondere Verantwortung übernommen. Die permanente Konfrontation mit Gebrechlichkeit, Leiden, Sterben und Tod in einer Gesellschaft, die diese Themen eher verdrängt, und damit verbunden eine fehlende gesellschaftliche Anerkennung der Pflegetätigkeit, die nicht auf Heilung angelegt ist, bringt in der Altenpflege große Belastungen mit sich.

Einerseits müssen sie qualitativ gute Pflege garantieren und den ihnen anvertrauten alten Menschen gerecht werden. Andererseits müssen sie ihre Mitarbeiter so einsetzen, dass sie sich im Betrieb wohlfühlen und gesund bleiben und motiviert an die Arbeit gehen.

Rauch empfahl den zukünftigen Führungskräften, zunächst auf sich selbst zu schauen und bei sich beginnen. Rückmeldungen der Mitarbeiter einholen und so im offenen Dialog mutig Fehler bei sich erkennen und bei den anderen zulassen – dann werde man als Führungskraft nach und nach authentisch und überzeugend. So könne man sich gemeinsam auf einen Weg machen, auf dem gute Pflege zum Wohle der Menschen gelinge. Klassenlehrerin Doris Bendrin-Wahl nahm diesen Gedanken auf und animierte ihre Schüler, nicht stehen zu bleiben und sich zukünftigen Entwicklungen zu stellen. Jeder bekam zu seiner Urkunde ein Thera-Band mit der Aufforderung: Bleiben Sie in Bewegung!

Peter Werkmann umrahmte die Abschlussfeier musikalisch. Klassensprecher Michael Mattes verglich die zurückliegenden zwei Jahre mit einer Bergbesteigung, die viel Mühen erforderte. Familie, Frau und Kinder mussten viel Rücksicht nehmen. Auch ihnen galt besonderer Dank.

Die Absolventen: Pflegedienstleitung: Marie-Emma Bollinger, Natalia Czuba, Irina Hermann, Nelli Hettinger, Alexandra Katsiouras, Jasmin Kessler, Tatjana Maier, Michael Mattes, Samira Milazzo, Sarah Müller, Iwona Neuhäuser, Leonie Reich, Carolin Schilling, Jasmin Schilling, Sandra Schneider, Michaela Staiger, Aleksandra Tomic und Britta Ziefle.

Fachkraft Gerontopsychiatrie: Tatjana Abt, Marc Becker, Katrin Freling, Katharina Giulani, Lidija Kostylev, Yvonne Pinzer und Tanja Speidel.