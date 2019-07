50 Abiturienten der Alice-Salomon-Schule feierten ihr Reifezeugnis. Es war ein emotionaler Abschied von Lehrern und Rektor Karl-Heinz Rauch.

Endlich geschafft: 50 Abiturientinnen und Abiturienten durften vom Schulleiter der Alice-Salomon-Schule, Karl-Heinz Rauch, ihr Reifezeugnis entgegennehmen. Das freudige Ereignis wurde im „Museum“ gebührend gefeiert. Es wurde aber auch ein emotionaler Abschied von Rektor Karl-Heinz Rauch, der kommende Woche auch offiziell in den Ruhestand verabschiedet wird.

Bei einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,4 (Pädagogik und Psychologie 2,3, Gesundheit und Pflege 2,5) wurden Sina Buckenmeier und Isa Rausch mit einem Notendurchschnitt von 1,2 Jahrgangsbeste. Und ganz wichtig: Es war keiner durchgefallen.

Sicher gab es im Vorfeld des Balles – vor allem im Mutter-Tochter-Gespräch – die eine oder andere Diskussion über die Wahl des Kleidungsstücks für den Abi-Ball. Aber egal, wer dabei als Sieger hervorging, das Ergebnis war eindeutig und ein Hingucker: lauter junge Damen in galanten Abendkleidern und High-Heels, genauso wie junge Herren in smarten Anzügen oder schicken Blazern. „Abivederci – der Rauch verzieht sich. Wir ziehen mit“ lautete das Abi-Motto.

Nach einem Sektempfang im Foyer zogen die Protagonisten des Abends zum Lied „A Million Dreams“ (zu Deutsch: Millionen Träume) von Pink in den Saal ein, empfangen von ihren Angehörigen und ihrer Lehrerschaft. Allen voran Schuldirektor Karl-Heinz Rauch, der die Abschiedsrede für seine Schüler hielt. „Sie haben für sich eine wichtige Tür ins Leben aufgestoßen“, sagte er und: „Für den weiteren Weg wollten wir Sie in der Schule gemeinsam mit Ihren Eltern stark und zuversichtlich machen“. Er habe sich „riesig gefreut“, von jungen Menschen umgeben gewesen zu sein, die nicht nur blind in den Tag hinein gelebt und nur auf ihr Handy geschaut hätten, stellte er fest. Er sehe in der Tatsache, dass die Schüler große Zukunftsängste angesichts der Klimaerwärmung, der zunehmenden Umweltzerstörung, der Rodung der Regenwälder und der Anhäufung des Plastikmülls in den Weltmeeren formuliert hätten, ein Quäntchen Zuversicht, etwas in der Welt zu verbessern. „Sie müssen dieses Quäntchen Zuversicht immer in ihrem Gepäck haben wie einen Energy Drink oder einen Powerriegel“, forderte er sie auf.

„Bleiben Sie Realisten!“ „Gehen Sie die Herausforderungen unserer Welt ohne Angst an“. Natürlich bleibe vieles zu tun, weil es Rückschritte in punkto Demokratie mit zahllosen Menschenrechtsverletzungen in vielen Ländern gebe, aber: „Vieles kann gut werden durch Ihr Engagement und Ihre Aktivitäten“, munterte der Rektor seine Abiturienten auf.

„Erinnerungen sind Schlüssel, nicht zur Vergangenheit, sondern für die Zukunft“: Scheffelpreisträgerin Ilona Rössler wollte mit diesem Zitat ihren Mitschülerinnen und -schülern verdeutlichen, dass die erlangte allgemeine Hochschulreife der Schlüssel zu „unserem Traum für die Zukunft“ sei.

Natürlich gab es im Vorfeld der Zeugnisausgabe die Möglichkeit für die Abiturienten, sich ein letztes Mal über ihre Lehrer auszulassen. Mal in Videos, mal im Ratespiel stellten die Jahrgangsstufen 2a bis 2c die ganz persönlichen Seiten ihrer Lehrer vor.

Eine ganz besondere Wertschätzung wurde Karl-Heinz Rauch zuteil. Dazu hatten sie dessen Stellvertreterin Leonie Schneider-Loye gebeten, ihr Empfinden und ihre Anerkennung in Worte zu fassen: „Du warst für sie da, nicht sie für Dich.“ – „Du hast ihnen ernsthaft zugehört, hast jeden Schüler begrüßt, mit einigen ein paar Worte gewechselt, nachgefragt oder einen Scherz gemacht.“ – „Du verzichtetst gänzlich darauf, jemanden zu beschämen“.

Dass in Rauchs letztem Schuljahr so viele Sozialpreise wie noch nie vergeben werden konnten, die Zufriedenheit aller Schüler allgegenwärtig gewesen sei und die Schule einen fantastischen Ruf habe, sei Folge seiner Offenheit und unermüdlichen Engagements, meinte sie.

Die Jahrgangsbesten Sina Buckenmeier aus Bisingen und Isa Rausch aus Balingen wollen nach einer Auszeit und Abstand vom Lernen ein Studium in Psychologie beginnen.