Hechingen Albkamele eröffnen die Saison

Hechingen / Andrea Spatzal

Am Samstag eröffnet Rolf Müller mit seinem einzigartigen Projekt „Albkamele“ die neue Saison.

Auf dem Albkamele-Hof wird geputzt und der Winter rausgekehrt. Am Samstag ist Saisonstart. Für Montag hat sich sogar schon das ZDF angekündigt. Ein Kamerateam dreht einen Beitrag für die Sendung „Länderspiegel“ und besucht dafür verschiedene Ausflugsziele in der Region. Auch auf dem Tiererlebnishof an der B 27 zwischen Hechingen und Bodelshausen machen die Fernsehleute Station. „Wir machen eine Kamelwanderung mit Kindern“, erzählt Hofbetreiber Rolf Müller, was er für den Dreh vorbereitet hat. Ein schönes Bild werden sicher auch die freilaufenden Strauße vor der Kulisse der Burg Hohenzollern abgeben. Der „Länderspiegel“ mit den hohenzollerischen Impressionen soll am Samstag, 31. März, ausgestrahlt werden.

Bei den Albkamelen keucht und fleucht es noch bunter. „Wir haben viele neue Tiere“, freuen sich Rolf Müller und seine Mitarbeiterinnen Eva Steinhäuser und Carmen Haug auf die neue Saison und die ersten Besucher. Die beiden Lamas Lucky und Bobbel sind neu dazugekommen. Auch Gänse und Hühner gackern, schnattern und scharren neuerdings umher, dazwischen etliche Ziegenbabys auf wackeligen Beinchen. Hier mümmeln Kaninchen, dort grunzen die runden Mini-Schweinchen. Auch ein Pfauen-Paar und ein paar junge Strauße werden die Menagerie bald ergänzen, kündigt der ausgebildete Tierpfleger an. Das Schaubienenhaus sei fertig. Man habe inzwischen vier Bienenvölker auf dem Hof.

Die Stars auf dem Hof bleiben aber natürlich die Kamele. Alle Großkamelarten sind vertreten: Dromedare, Trampeltiere sowie Tulus, die Kreuzung aus beiden. Wer fehlt und schmerzlich vermisst wird, ist Said. Er hat den Winter nicht überlebt. Rolf Müller vermutet, dass ein Vitamin-D-Überschuss die Ursache für den Tod des fünfjährigen Hengstes war. Aber selbst die Pathologen hätten die Todesursache nicht genau bestimmen können. Am 10. Januar musste Said eingeschläfert werden. Müller hatte große Hoffnungen in das Tier gesetzt, hat mit ihm „von „Kindesbeinen an“ trainiert. „Er war unser wertvollster Besitz“, sagt er. „Said war ein Rennkamel aus der Zucht eines Scheichs aus Abu Dhabi.“

Aber Rolf Müller und ein Team blicken nach vorn. Die Saison 2018 auf dem Albkamele-Hof soll eine schöne werden und viele Besucher begeistern. „Wir feiern unser fünfjähriges Bestehen“, stellt Müller fest. Für die Jubiläumssaison wurde ein besonders großer und bunter Strauß an Veranstaltungen – besonders für Familien und Kinder – vorbereitet. Am Osterwochenende geht’s los: Am Samstag, 31. Mai, sind „Jupp und Joschka“ mit ihrem Programm „Neues aus der Hundeschule“ zu Gast. Die Vorstellung des Kinderzauberers und seines vierbeinigen Assistenten beginnt um 17.30 Uhr. Insgesamt kommen Jupp und Joschka dieses Jahr vier mal. Am Ostersonntag und -montag können Kinder bei den Albkamelen auf Nestsuche gehen und sich bei diversen Eierspielen vergnügen, beides im Eintritt enthalten. Weiter geht’s im Wonnemonat mit besonderen Aktionen zum Vatertag (10. Mai) und am Muttertag (13. Mai) oder den Auftritten des Zauberers „Basilikum“ am 25. und 26. Mai. Geplant sind außerdem Gastspiele der Ostdorfer Puppenbühne und natürlich das alljährliche Kamelfest, das am 15. und 16. September mit buntem Programm gefeiert wird.