Rangendingen Aladdin trifft auf Puh-Bär beim Sportlerball

Auch Cruella de Ville schaute am Samstagabend mehrfach beim Sportlerball in Rangendingen vorbei. © Foto: Ralf Dieringer

Rangendingen / Ralf Dieringer

Der Sportlerball lockte mit seiner Motto-Fasnetsparty wieder die buntesten und vielfältigsten Figuren nach Rangendingen.

Walt Disney prägte mit seinen Produktionen ganze Generationen. Ein jeder kennt zumindest ein paar davon. Bambi, Susi und Stolch, Der König der Löwen, Mickey Maus und seine Freunde – um nur einige zu nennen. So kamen am Samstag zum Sportlerball des SV Rangendingen auch dieses Jahr wieder viele verschiedene Gestalten in die Festhalle. Nahezu alle Gäste hatten sich bereits in den Tagen und Woche zuvor mit dem Thema Disney intensiv auseinandergesetzt und schlüpften für den Abend in einen der vielen fiktiven Charaktere.

Wie vielseitig das Thema ist, zeigte sich, wenn man durch die Festhalle lief. Viele der 101 Dalmatiner hatten mit der bösen Cruella de Ville den Weg nach Rangendingen gefunden. Aladdin war gleich in dutzender Erscheinung mit seinem fliegenden Teppich ins Starzeldorf geflogen.

Der verrückte Hutmacher aus Alice im Wunderland feierte mit Marry Poppins und Captain Jack Sparrow. Schneewittchen hatte wahrlich mehr als sieben Zwerge mit im Gepäck, und Dumbo traf Winnie Puhs besten Freund Tigger zum Tanz. Die schönsten drei Gruppen wurden am Abend mit einem kleinen Preis prämiert.

Ganz nebenbei wurde auch noch gute Unterhaltung geboten. Ben Reisenauer sorgte mit Gitarre und seiner Rockerstimme für die erste Einstimmung in der Halle. Die Partyband „7 Promille“, die schon seit Jahren Dauergast in Rangendingen ist, präsentierte querbeet alles, was zum Mitsingen geeignet war.

Seinen ersten Auftritt am Sportlerball hatte in diesem Jahr der Nachwuchsschlagersänger „Seventino“, der mit eigenen Liedern sowie mit Coversongs viele Groupies um die Bühne scharrte. Nach Mottos wie Märchenland, Sportler, Prominente, Zeichentrick, Flower-Power und vielem mehr, darf man gespannt sein, was sich das Orga-Team für das Jahr 2020 ausdenkt.