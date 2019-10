Die Wälder haben aufgrund des Wassermangels und der Dürre der vergangenen beiden Jahre doch deutlich gelitten. Und dann stürmte es mancherorts auch noch gewaltig. Zum Tag der Deutschen Einheit beteiligt sich Baden-Württemberg mit „Mein Baum fürs Land“ an der bundesweiten Aktion „Einheitsbuddeln“.

Auch im Landkreis Zollernalb wurde der Gedanke aufgegriffen. Immerhin kann ein Baum über sein Leben beträchtliche Kohlendioxid-Mengen binden. Das ist gut für den Klimaschutz. Aktionspartner sind Rosenfeld und Rangendingen.

Folgen des Sturms im Juli

In Rangendingen hatte es am 26. Juli schwere Sturmschäden gegeben. 500 Festmeter wurden umgerissen. Ein Teil des Holzes liegt noch im Wald, der andere ist bereits im Sägewerk gelandet.

Wo sich im Rangendinger Wald oberhalb der Trigema Tankstelle eine Lücke auftut, wird wieder aufgeforstet. In dem Fall aber nicht mit Fichte, die ist durch den Klimawandel gehörig unter Druck geraten, sondern mit Douglasien. Forstdirektor Hermann Schmidt erklärt, warum. Zwar stamme die Douglasie aus Nordamerika, sei aber seit gut 100 Jahren schon in Deutschland beheimatet. Vor der Eiszeit war sie ohnehin hier zu Hause.

Mit Gummistiefel und Regenjacke

Und da es in dieser Jahreszeit eigentlich nicht gerade Pflanzzeit ist, hat der Forst für Schösslinge gesorgt, an denen unten die Wurzelballen schön dick dran sind. 300 Bäume sollen im Zuge der Aktion in Rangendingen gepflanzt werden. Die Gemeinde zahlt es. Helfer, so wie am Mittwochnachmittag, sind da immer gerne gesehen.

Mit Gummistiefeln, Regenjacke, Regenschirm und Spaten ging es ins Gelände. „Das ist einfach das perfekte Pflanzwetter“, tröstete der Forstdirektor die Helfer, zu denen auch Rangendingens Bürgermeister Johann Widmaier gehörte. Zu den Douglasien sollen Laubbäume gepflanzt werden. Hermann Schmidt setzt darauf, dass weitere Baumarten sich ganz natürlich in dem Areal breit machen. In gut zehn Jahren soll von den Sturmschäden nichts mehr zu sehen sein. „Wenn wir hier dann um die acht verschiedene Baumsorten haben“, so Schmidt, „dann ist der Wald für die Zukunft gut gerüstet.“

Zu den Douglasien kommen Laubbäume

Forstdirektor Hermann Schmidt, Rangendingens Revierleiter Gabriel Werner und Forstmitarbeiter Marc Berlet, Förster in Jungingen, zeigten, wie die jungen Bäume eingepflanzt werden. Werner und Berlet hatten die Pflanzaktion organisiert.

Mit drei schmalen Stäben wurde jedes Bäumchen ummantelt, als Schutz gegen Wild, vor allem aber, um im nächsten Jahr zu schauen, wie erfolgreich die Aktion war.

Das könnte dich auch interessieren: