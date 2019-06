Eine Woche lang waren knapp 450 Schüler der Hechinger Grundschule am Schloßberg und der Zollerschule aufgerufen, ihren Schulweg zu Fuß zurückzulegen.

Eine Woche lang waren knapp 450 Schüler der Hechinger Grundschule am Schloßberg und der Zollerschule aufgerufen, ihren Schulweg zu Fuß zurückzulegen. „Wir wollen ja schließlich die Zahl der Elterntaxis reduzieren“, sagte Schulleiterin Alexandra Gruler-Baeck am Rande der Abschlussveranstaltung in der letzten Schulstunde vor den Pfingstferien. Auf dem Schulhof feierte die Schulgemeinde den Erfolg der Aktion mit Gesang: „Wir gehen zu Fuß zur Schul’/ denn wer zu Fuß geht, der ist supercool.“ Enorm viel Beifall erhielt Rapper Ada für seinen „Walk to school“-Rap (Bild rechts). Die Rektorin ging mit dem Mikrofon durch die Menge und wollte von den Jungs und Mädchen wissen, was sie auf dem zu Fuß zurückgelegten Schulweg erlebt haben. „Ich habe viele Eichhörnchen gesehen“,

berichtete ein Schüler. „Und ich habe einen

Babyvogel mit seiner Mutter im Nest gesehen“, ergänzte ein Mädchen. Naturerlebnis pur also. Oder gar eine süße Schleckerei? Ein Bub verriet, dass er einen Umweg über die Eisdiele gemacht hat. Egal wie – am Ende erhielten alle ihre Urkunden.