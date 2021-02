Joachim Steyer, Kandidat der Alternative für Deutschland (AfD) zur Landtagswahl am 14. März im Wahlkreis Hechingen-Münsingen, kritisiert die Zerstörung zahlreicher Wahlplakate seiner Partei. Sowohl in Metzingen als auch in Burladingen wurden im Laufe der vergangenen Wochen AfD-Plakate abgehängt beziehungsweise zerstört.

Bekennerschreiben in Metzingen

Hinsichtlich der Zerstörungen in Metzingen bekannten sich inzwischen Linksextremisten im Internet zu der Tat (https://antifa-kampagne.info/rt-am-13-02-gegen-den-afd-wahlkampf-in-metzingen/).

In dem mit zahlreichen Bildern bestückten Post heißt es: „Am Wochenende reisten AntifaschistInnen aus Tübingen nach Metzingen, um dort den AfD-Wahlkampf zu stören und die Stadt zu verschönern.“ Die Aktivisten haben eigenen Angaben zufolge „das neu eingetroffene Kampagnenmaterial eingepackt“, seien damit „nach Metzingen weitergefahren“ und hätten „Plakate und Sticker geklebt“.

Antifa-Kampagne ruft zu weiteren Aktionen auf

Am Ende vermeldet die Antifa-Kampagne stolz einen Erfolg und zugleich ein Beknntnis: „Während unserer Anwesenheit in Metzingen minimierte sich auch die Anzahl der AfD-Wahlplakate deutlich. Das hat uns sehr gefreut.“ Außerdem ergeht der Aufruf, sich der Kampagne anzuschließen: „Ihr habt bei euch in der Stadt AfD-Propaganda gesichtet? Dann werdet kreativ, aktiv und checkt die Materialien der Kampagne ,antifascist action! – Gegen rechte Krisenlösungen’ aus.“

Dazu erklärt Steyer: „In Schorndorf wird ein Landtagskandidat der AfD ins Krankenhaus geprügelt und in Reutlingen kann die Polizei nur mit Mühe Gewalt gegen AfD-Wahlkämpfer an einem Infostand verhindern – der Landtagswahlkampf 2021 zeigt auf beklemmende Weise, dass der Linksextremismus ein viel zu lange vernachlässigtes Problem ist.“

Steyer hat Anzeige erstattet

Die „systematischen Plakatzerstörungen“ in Burladingen und Metzingen bestätigten, dass es höchste Zeit sei, den Linksextremismus im Land zu überprüfen, stellt Steyer weiter fest. Stattdessen würden „solche Strukturen noch zusätzlich mit Steuergeld unter dem Deckmantel des ‚Kampfes gegen Rechts‘ finanziert“.

Der in Burladingen wohnhafte AfD-Kandidat Joachim Steyer hat im Zusammenhang mit den Plakatzerstörungen Strafanzeigen bei der Polizei gestellt.

