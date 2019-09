Auf die Frage, wie er es mit seinem Rücktritt hält, antwortete Bürgermeister Harry Ebert am Donnerstagabend im Gemeinderat verhältnismäßig lange. Die eigentliche Auskunft beschränkte sich indes auf wenige Sätze: Ja, er werde „wahrscheinlich aufhören“, sage aber nicht wann. Nein, den Gemeinderat werde er nicht vorab informieren, sondern die Entscheidung im Amtsblatt bekannt geben. Ja, es stimme, die Mitarbeitersitzung, in der er seinen Abgang für 1. November ankündigte, habe in der Form im Juli stattgefunden. Was er damals sagte, könne er sich aber zwischenzeitlich ja auch wieder anders überlegt haben – so der Kern seiner Rede.

Der bei weitem längere und sehr ausführliche Teil bezog sich auf Alexander Schülzle. Der Freie-Wähler-Stadtrat hatte vor einigen Wochen in der Öffentlichkeit geäußert, er sei noch nicht überzeugt, dass Harry Ebert wirklich bald zurücktritt. Er lasse die „Sektkorken erst knallen“, wenn er die Mitteilung von Ebert persönlich gehört habe.

Schülzle ein Überflieger?

Gerade Schülzle hätte so etwas nicht sagen dürfen, behauptete Ebert. Ob er denn ein derartiger „Überflieger“ sei, dass er zu einem solchen Urteil berechtigt wäre? Ebert stellte Schülzle dann als beruflich erfolglos dar. Und im Gemeinderat habe er in vergangenen Jahren vordringlich Anliegen wie Feste und Bürgerempfänge verfolgt.

CDU-Stadtrat Michael Eisele, der in der Sitzung die Frage nach dem Rücktritt gestellt hatte, versuchte den Bürgermeister auf die eigentlich erwartete Antwort zurück zu führen. Und auch der Grüne Manfred Knobloch äußerte sich irritiert über Eberts Ausführungen zu Schülzle. Der Bürgermeister ließ sich davon nicht beirren. Die Darlegungen über den Freien Wähler seien Teil seiner Antwort, beharrte er.

Schuldenstand auf einem Rekordtief

Eingeflochten in die Rede war Eberts Beurteilung über sich selbst. Die Stadt stehe nach 21 Jahren seiner Amtszeit doch nicht so schlecht da? Große Projekte seien verwirklicht worden, der Schuldenstand befinde sich auf einem historischen Tiefstand. Und man habe ihn zwei Mal als Stadtoberhaupt wiedergewählt!

Keine Erklärung gegenüber den Bürgern

Die Spekulationen über seinen Rücktritt deutete er als Folgen eines Gerüchts an, „Gschwätz“, das ihn selber überrascht habe. Wie oben dargelegt räumte der Bürgermeister zwar ein, die Mitarbeiterversammlung, in der er seinen Rücktritt ankündigte, habe tatsächlich stattgefunden, kein Wort verlor er aber darüber, wie die damals vor dem Druck zurückgezogene Rücktrittsankündigung ins Burladinger Amtsblatt kam; wer sie platziert und wer sie wieder entfernt hat. Auch nutzte er nicht die Gelegenheit, zu erklären, warum er sich nicht längst gegenüber der Öffentlichkeit geäußert hat und die Stadt über Monate im Unklaren ließ.

Alexander Schülzle erwiderte nichts auf die Anwürfe Harry Eberts, er wirkte äußerlich gelassen, teils amüsiert. Als er einen Blick vom Pressetisch auffing, machte er ein Zeichen mit der Hand – dahingehend zu verstehen, man möge alles mitprotokollieren, was Ebert sagt.

