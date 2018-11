Hechingen Adieu, Tiefgarage!

Hechingen / Ernst Klett

Bürgermeister Philipp Hahn macht es dem Gemeinderat einfach, vom Tiefgaragen-Baubeschluss abzurücken.

Die schöne, neue Obertorplatzwelt rückt zum Greifen nahe. Denn für die von Anfang an umstrittene Tiefgarage läutet schon das Totenglöcklein. Bürgermeister Philipp Hahn präsentiert dem Gemeinderat am Donnerstag, 8. November, einen Beschlussvorschlag, mit dem die Stadträte leben können sollten - auch die hartnäckigsten Anhänger des 6,5 Millionen-Euro-Projekts. Die einstige Mehrheit scheint ohnehin zu schmelzen wie der Schnee vom vergangenen Wochenende: Auch die SPD-Fraktion, bislang der Fels in der Brandung, rückt von ihrer seitherigen Linie offenbar ab.

Keine Tiefgarage, aber insgesamt 28 öffentlich nutzbare Parkplätze auf dem Platz. So sieht die sogenannte Variante C aus, welche die Stadt sich vom Platzplaner Johann Senner erarbeiten hat lassen. Jeweils 14 Stellplätze soll es zur Zollernstraße hin geben, jeweils 14 an der Frauengartenstraße, also am südlichen und nördlichen Ende, so dass der Großteil des Areals autofrei bleibt. Vier private Plätze kommen noch an der Stadtapotheke hinzu. Eben diese Variante hatte die Stadt schon bei der jüngsten Gemeinderatsrunde anklingen lassen. Auf allzu große Gegenliebe stießen die Überlegungen da aber noch nicht. Schließlich war in all den Jahren zuvor die Parole ausgegeben worden, dass der neue Obertorplatz kein Parkplatz mehr sein dürfe.

Die 28 Plätze reichen freilich hinten und vorne nicht aus. Also konzentriert sich die Stadt auf den First-Parkplatz. Dort, wo seit Jahren auf Kies geparkt wird, soll zusammen mit einem privaten Investor für öffentliche Stellplätze gesorgt werden. Insgesamt 75 sollen es sein. Pro Stück kämen die mit annähernd 30 000 Euro nur halb so teuer wie die in einer Tiefgarage. Ein Steg über die Neustraße zur besseren Anbindung des dortigen Parkhauses ist technisch ebenfalls nötig, bestätigt die Stadt.

Der große Wurf wird das Aus für die Tiefgarage nicht allein durch das Sparen von mehr als sechs Millionen Euro und die ersatzlose Streichung von Unterhaltungskosten in nicht geringer Höhe. Fällt am Donnerstag der fünf Jahre alte Beschluss, werden die Oberstadt und deren Geschäfte von einer gut und gerne drei oder noch mehr Jahre dauernden Großbaustelle verschont, und es kann flott an den Obertorplatz selbst gehen.

Die Kardinalfrage, ob die Durchgangsstraße bleibt, mehr von der Ostseite abgerückt oder ganz auf die Westseite zum Herrengässle hin verlegt wird, soll nun eine neue Kommission beantworten.