Extra tolle Ferienspiele mit über 80 Kindern sind mit dem Elterncafé und der finalen Übernachtung in der Festhalle zu Ende gegangen. Die Filmhelden und Filmsternchen drehten noch einmal mächtig auf.

„Ich fand es ganz toll Schauspieler zu sein.“ „Diese Ferienspiele waren einfach grandios.“ Das sind nur zwei von vielen begeisterten Kommentaren der Kinder, die sich eine Woche lang auf der Spielwiese des Freibades austoben konnen. Nie war Langeweile aufgekommen, und die Mädchen und Buben riefen am Freitag, dem letzten Tag, noch einmal ganz, ganz laut: „Ferien – spiele!“. Und dass manche Träne floss, das versteht sich fast von selbst.

Lob vom Rathaus

Hauptamtsleiterin Meike Simmendinger vom Junginger Rathaus, die ihre Kinder ebenfalls an den Ferienspielen teilnehmen ließ, konnte ebenfalls nur Positives berichten: „Es war super toll und so entspannend“, berichtete sie beim Elterncafé. Das färbte auch auf Angie Drapinski, Bea Mayle und Sascha Mauz mit ihren Teamern vom Haus Nazareth ab, die hervorragende Arbeit die ganze Woche über leisteten, und der Bauhof stand immer parat, wenn man ihn brauchte.

Die motivierten Filmhelden der Junginger Ferienspielwoche drehten zum Endspurt noch einmal mächtig auf und malten Kulissen malen für den Elternnachmittag. Sie nähten kunterbunte Kostüme und schminkten sich. Dann folgte der Besuch des Kindergartens mit den Vorschulkindern. Das alles war so abwechslungsreich und unterhaltend, dass einem nie langweilig wurde.

Krönendes Finale

Der krönende Abschluss war das Elterncafé mit ganz viel Besuchern. Mit Angie Drapinski gingen die Kinder nochmal das Programm durch. Da achtete man darauf, wo welches Kind steht, und die Texte wurden wiederholt vorgelesen, berichtete Angie. „Ich fand es ganz toll, einmal ein Schauspieler zu sein“, teilten verschmitzt einige kecke Kinderchen mit. Das Theaterstück wurde vom Publikum begeistert aufgenommen. Die Kinder sorgten mit ihren Teamern wieder einmal für reichlich Abwechslung. Der Kioskpächter hatte für diesen Tag extra seine Theke aufgeschlossen und die Currywurst schmeckte sooo gut, wie man den Kindern im Gesicht ansehen konnte.

Dann kam die lang ersehnte Nachtwanderung und der anschließende Film, den man in der Festhalle vorführte. „Ich war noch bis 2 Uhr in der Nacht auf“, schilderte am anderen Morgen ein kleines Mädchen seinen Freundinnen, aber das war bei den meisten Kindern auch das erste Mal, dass sie ohne Papa und Mama die Nacht in einem Schlafsack in fremder Umgebung verbrachten.

Das Fazit einer ganz tollen Ferienspielwoche nach einem leckeren Frühstück: „Wir kommen wieder, es war so schön!“ Tränen gab’s darüber hinaus auch schon wieder.

Das interessiert ebenfalls: