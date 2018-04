Soziales Abra-Aktivisten auf den Philippinen

Rangendingen / HZ

Eine Gruppe um Abra-Projektleiter Berthold Hirt und Martina Heck reiste in der Woche vor Ostern auf die Philippinen und schilderte schon nach wenigen Tagen in einem Rundbrief an die Paten, Mitglieder und Freunde des Kinderhilfsprojekts Abra ihre ersten Erlebnisse.

„Mabuhay, herzliche Grüße aus den Philippinen!“ schreibt Berthold Hirt und fährt fort: „Nach langer Anreise (Stuttgart – Istanbul – Manila – Laoag) ist unsere kleine Reisegruppe am Palmsonntag bei Pater Emilio in Claveria (am nördlichsten Ende der Philippinen) angekommen und bereits am Montag nach Bangued in die Provinz Abra weitergereist, um das von Bruder Valentin Grüner betreute Kinderhilfsprojekt zu besuchen. Am Dienstag stand zunächst der Besuch des Divine Word College (Partnerschule der Beruflichen Schule Rottenburg) auf dem Programm, bevor wir dann nachmittags in der örtlichen DZPA-Radiostation live auf Sendung gingen und zu unseren bisherigen Eindrücken der Philippinen sowie zu den von unserem Verein unterstützten Projekten interviewt wurden. Auch der Bischof war zu Besuch in der Radiostation und zeigt sich begeistert von den aus Deutschland finanzierten Projekten zu Gunsten behinderter und notleidender Kinder in der Provinz Abra.“

„Am Mittwoch“, so Hirt weiter, „fuhren wir dann in das Bergdorf Luba und waren beeindruckt von der Herzlichkeit des Empfangs. Seit Stunden hatte das Dorf unsere Ankunft erwartet, und die Kinder führten für uns einen traditionellen Tanz auf. Danach besuchten wir mehrere Familien, die zum Teil in armseligen Hütten lebten und deren Kinder durch das Kinderhilfsprojekt unterstützt werden. So auch Paula, die an Tetraplegie (mehrfache körperliche und geistige Behinderung) leidet. Es war ergreifend zu sehen, wie sie auf den Armen angerobbt kam, um uns zu begrüßen. Am Gründonnerstag fuhren wir nach dem Morgengottesdienst in das Bergdorf San Antonio, wo wir die kleinen Häuschen besichtigten, die Bruder Valentin nach dem schweren Taifun in vorletztem Jahr für bedürftige Familien bauen ließ. In einem der Häuschen erwartete uns eine ganz besondere Überraschung...“, schreibt Berthold Hirt: Der Rundbrief zeigt ein Foto von einem neugeborenen Baby.

„Es ist beeindruckend“, schließt er, „wie vielen Menschen in den vergangenen Jahren durch die Unterstützung des Kinderhilfsprojekts geholfen werden konnte.“